İSTANBUL 4°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2025 Perşembe / 22 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3221
  • EURO
    38,0062
  • ALTIN
    3439.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Savunma

Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat

Pakistan'da Komando ve Özel Kuvvet unsurlarının katılımı ile düzenlenen ortak 'Atatürk Tatbikatı' çerçevesinde Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri gerçekleştirildi.

IHA20 Şubat 2025 Perşembe 15:16 - Güncelleme:
Türkiye ve Pakistan'dan ortak tatbikat
ABONE OL

Pakistan'da 10 Şubat'ta başlayan Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı (ATATÜRK-XIII-2025) yarın sona erecek. İki ülke komando ve özel kuvvet birlikleri arasında bilgi ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü bugün Cherat'ta gerçekleştirildi. Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinde kara ve hava unsurları, belirlenen hedefleri başarıyla imha etti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre tatbikata Pakistan özel kuvvetlerinden iki muharebe timi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her rütbeden 36 asker katılıyor. Açıklamada, iki ülkenin ortak eğitimle profesyonel askeri yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediği ifade edilerek, katılan birliklerin tatbikattan büyük fayda sağladığı belirtildi.

Türkiye ve Pakistan arasında 1998 yılından itibaren dönüşümlü olarak icra edilen tatbikat, Türkiye'de icra edildiği yıllarda "CİNNAH Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği yıllarda ise "ATATÜRK Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.