Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 6 milyar dolarlık anlaşma

ABD'li Bloomberg, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugünkü Suudi Arabistan ziyaretinde 6 milyar dolarlık yeni savunma anlaşmasının temellerinin atılacağını iddia etti. Bloomberg'e göre 6 milyar dolarlık yeni anlaşmanın, savaş gemileri, Altay tankı ve füze satışını kapsaması bekleniyor.

Bloomberg, Suudi Arabistan'ın, KAAN savaş uçağı geliştirme projesine katılmasını da içeren muhtemel anlaşmanın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suudi Arabistan'a yapacağı ziyarette görüşüleceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mart ayında Suudi Arabistan'a yapması beklenen ziyaret sırasında da nihayete erdirilebileceğini savundu.

Bakan Fidan son olarak 12 Ocak'ta Riyad'da düzenlenen çok taraflı Suriye toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret etmiş, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al-Suud'la bir araya gelmişti.

BAYKAR, geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI TİHA tedarikine yönelik 3.1 milyar dolar tutarında rekor bir sözleşme imzalamıştı. Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan'a toplam 60 adet AKINCI TİHA satışının yapılacağı belirtilmişti.

100 ADET KAAN İSTİYORLAR

Suudiler, KAAN savaş uçağı ile de ilgileniyor. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyet, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled bin Hussein Al-Biyari ve Hava Kuvvetleri Komutanı Turki bin Bandar Al Saud'un da yer aldığı heyeti geçtiğimiz gün İstanbul'da ağırlamıştı.

KAAN savaş uçağı

3 gün süren görüşmelerde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KAAN savaş uçağıyla ilgili görüşmelerin de gerçekleştirildiği belirtilmişti. Libya basanında önceki gün çıkan haberlerde Suudi yetkililerin KAAN projesiyle ilgili ön görüşmeler yaptığını ve 2030'a kadar 100 adet KAAN uçağı alımının değerlendirildiğini yazmıştı.

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