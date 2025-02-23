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Savunma

Türkiye ve Ukrayna'dan BAE'de kritik imza! Stratejik ortaklık ileri seviyeye taşınacak

Türkiye ve Ukrayna'nın savunma sanayii ve teknolojideki yetenekleri her iki ülkeyi daha da yakınlaştıracak. Bu kapsamda Türkiye ve Ukrayna Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yeni bir işbirliğine imza attı. Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul ile Ukrayna'nın savunma sanayisinde rol oynayan NAUDI işbirliği yapacak. Bu anlaşma her iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ileri seviyeye taşınmasına katkıda bulunacak.

AA23 Şubat 2025 Pazar 15:05 - Güncelleme:
Türkiye ve Ukrayna'dan BAE'de kritik imza! Stratejik ortaklık ileri seviyeye taşınacak
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Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX 2025 Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda yeni bir işbirliğine imza attı.

SAHA İstanbul, fuar kapsamında Ukrayna Ulusal Savunma Sanayii Kümelenmesi (NAUDI) ile kapsamlı bir İşbirliği Protokolü (MoU) imzaladı.

Farklı yeteneklere sahip 1200'den fazla firmanın üyesi olduğu SAHA İstanbul ve Ukrayna'nın savunma sanayisi ekosisteminin güçlenmesinde ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğinin artırılmasında merkezi bir rol oynayan NAUDI'nin işbirliği önemli potansiyel sunuyor.

Protokol kapsamında, Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma, havacılık ve uzay sanayi alanındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın ileri seviyeye taşınmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Her iki kümelenmeye üye firmaların katılımıyla savunma ekosisteminin genişletilmesi ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Taraflar bunun için bilgi paylaşımı, ortak projeler, eğitim ve konferans organizasyonları, AR-GE işbirlikleri ve uluslararası savunma programlarına katılım gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütecek. Ayrıca her iki ülkenin firmaları için yeni iş fırsatları oluşturulması ve savunma sanayisi tedarik zincirinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

SAHA İstanbul ile NAUDI arasındaki bu işbirliği, iki ülkenin savunma sanayisi firmalarının yeteneklerini birleştirerek daha güçlü ve rekabetçi bir üretim ekosistemi oluşturmasına olanak tanıyacak.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki savunma sanayisi alanındaki ilişkilerin derinleşmesini sağlayacak işbirliğinin, inovatif çözümler üretme noktasında önemli katkılar sunması bekleniyor.

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  • Türkiye-Ukrayna işbirliği
  • SAHA İstanbul-NAUDI anlaşması
  • Savunma sanayii ortaklığı

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