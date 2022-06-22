Türkiye yapılamaz denileni yaptı! Ambargoları bertaraf edecek 'özel' güç

Alınan bilgiye göre, bir süredir hibrit tahrik sistemleri geliştirmek için yurt içindeki proje ortaklarıyla çalışmalar yürüten MKE AŞ, bu kapsamda motor ve güç grubunda dışa bağımlılığı bitirecek teknolojilere yatırım yapıyor.

Türk savunma sanayisi bünyesinde bir yandan dizel motor konusundaki çalışmalar sürerken MKE AŞ de 25 tona kadar araçları elektrikli olarak hareket ettirebilmek için geliştirdiği çözümü teslimat aşamasına getirdi.

Halen envanterde olan paletli araçlar üzerinde yürütülen çalışmalarla yerli elektrikli motor sayesinde işletme maliyetleri düşecek, askeri lojistik giderler azaltılacak.

Burdur'daki askeri birlikte yapılan uluslararası 26 testin başarıyla geçilmesinin ardından 50 adetlik sipariş alan MKE AŞ, gelecek ay itibarıyla teslimata başlayacak. Zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) üzerinde yine MKE AŞ tarafından geliştirilen 25 milimetre top yer alacak.

Daha büyük platformlar için de elektrikli motorlar geliştirmeyi amaçlayan MKE AŞ, hibrit tahrik sistemi bileşenlerinden araç yönetim sistemi yazılımına ve elektrik motoruna, jeneratörden pil paketine kadar 8 bileşende de yerli ve milli çözümler oluşturabilecek noktaya geldi.

Bu projenin devamı olarak elektrikli Fırtına obüsünün testlerine de gelecek ay başlanacak.

- MİLLİ GEMİLERE MİLLİ SİLAHLAR

76 milimetre Deniz Topu Projesi'nde Karapınar'daki bütün testler başarıyla tamamlandı. Dakikada 80 atış performansına ulaşıldı.

Liman ve gemi üzerindeki test atışları için Deniz Kuvvetleri ile planlama yapıldı. Gelecek hafta itibarıyla Milli Deniz Topu gemi üzerindeki yerini alacak ve planlandığı şekilde 2 ay içerisinde gemi üzerindeki testler tamamlanarak seri üretime başlanacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Yakın Hava Savunma Sistemini yerlileştirmek amacıyla yürütülen çalışmalarda da önemli mesafe alındı. 20 milimetre Döner Namlulu Silah Sistemi, 6 namlusuyla dakikada 4 bin 500 atıma ulaşıyor.

Yakın Hava Savunma Sistemi testlerinde mekanik anlamda herhangi bir sorun yaşanmadı. Silah sistemiyle kullanılacak radarla ilgili çalışmalar ise sürdürülüyor. Sistemin en kısa zamanda gemiye monte edilerek testlerin tamamlanması ve teslimata başlanması hedefleniyor.

- FIRTINA MÜHİMMATINDA MENZİL ARTIYOR

Türk Silahlı Kuvvetlerinin önemli ateş destek unsurlarından Fırtına obüsünün mühimmatının menzilinin artırılmasına yönelik çalışmalar da sürüyor.

Bu kapsamda 40 kilometrelik menzilin ilk etapta 56, sonrasında 72 kilometreye çıkarılması amaçlanıyor. Bu yıl sonuna kadar 56 kilometre hedefine ulaşılacak.

TÜBİTAK SAGE'yle yürütülen toz termobarik üretim projesi Volkan'da da sona gelindi. Yüksek tahrip etkinliğine sahip termobarik dolgulu harp başlığı geliştirilmesine imkan sağlayacak projede, eylül ayı itibarıyla seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Aynı zamanda C-4 üretimini yerli kabiliyetlerle yapmaya başlayan MKE AŞ, tek vardiyada 15 kilogramlık seri üretimi yakaladı. Bu miktarın günlük 80 kilograma çıkarılması amaçlanıyor.

- ÇELİK FABRİKASI 2024'E KADAR DOLU

Spektral Isı Fişeği Geliştirme Projesinde de gelişmiş kızılötesi güdümlü mermilere karşı hava platformunu koruyan spektral ısı fişeğinin geliştirilmesinde son noktaya gelindi. Hava Kuvvetleriyle test çalışmaları devam ediyor.

Kimya alanında yol alınması gereken 17 ana kalemi belirleyen MKE AŞ, kritik ham maddelerin geliştirilmesi ve yerli üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.

Çelik fabrikasında da önemli yatırımlar yapan MKE AŞ, 120 tonluk kapasiteye ulaştı.

3 bin tonluk serbest dövme presini revize eden şirket, 7 bin tonluk serbest dövme presini hayata geçiriyor. Böylece Orta Doğu bölgesindeki tek 7 bin tonluk serbest dövme presi devreye alınacak. Bu projeyle özel çelik üretiminde önemli bir imkan ve avantaj elde edilecek.

MKE AŞ'nin, 2024'e kadar çelik üretimiyle ilgili kapasitesini de sözleşmeye bağlaması bekleniyor.