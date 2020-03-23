Türkiye yeni radar sistemlerini teslim aldı

23 Mart 2020 Pazartesi 13:34 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:40

Ukrayna devlet iştiraki Ukrspetsexport, Türkiye'ye radar teslim edildiğini açıkladı. Ukrayna'da yayımlanan bir habere göre kuruluş, NPE Aerotechnics-MLT firması üretimi iki adet Ural ve KrAZ şasili MARS-L ve aynı sayıda KrAZ şasili P-180U radar sistemlerini ihraç etti. Teslimatın toplam maliyeti 11,144 milyon Amerikan Doları olarak açıklandı.

Sistemler, Aralık 2019'da SSTEK Savunma Teknolojileri AŞ'nin imzaladığı anlaşma kapsamında Türkiye'ye ulaştırıldı. Mobil Tümleşik Karasal Radar olan MARS-L, karıştırmaya dayanıklı yapıda. Düşük radyasyon seviyesiyle öne çıkan sistem, uçan nesnelerin koordinatları, hızı ve sürati gibi bilgileri kullanıcıya sunuyor. Ek olarak uçuş numarası, uçuş irtifası, kalan yakıt ve hava araçlarının arıza gibi durumların takibine olana sağlıyor.

Bu sayede radar, uçuş emniyeti artırılırken hava savunma sistemlerinin sivil hava trafiğine zarar vermesinin de önüne geçiyor.

Metre dalga boyu formunda çalışan P-180U, ise hava araçlarının uçuş rotalarının yanı sıra, radar bilgilerinin paylaşımı gibi görevleri ifa ediyor.