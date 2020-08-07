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Savunma

Türkiye, yerli tank motoru üretiminde dünyada söz sahibi olmayı hedefliyor

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Türkiye, tank motoru üretiminde de dünyada söz sahibi olmayı hedefliyor.

07 Ağustos 2020 Cuma 14:15 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 14:15
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 Türkiye, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla adından söz ettiriyor. Bu başarının altında savunma sanayiinde artan yerlilik oranları yatıyor.

Türkiye'nin ilk dizel motor üreticisi olma özelliğini taşıyan TÜMOSAN, Konya'daki fabrikasında yılda 45 bin traktör, 75 bin motor üretebiliyor. Tesis, sahip olduğu birikimi savunma sanayiinde de kullanıyor.

TRT Haber'in haberine göre; Firma, motor üretiminde yüzde 55-65'lerde olan yerlilik oranını yüzde 100'e çıkarmaya çalışıyor.

Hedef, Türkiye'nin tank motoru üretiminde söz sahibi olması

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Özellikle zırhlı araçlar, bu araçlarla ilgili motor, transmisyon, aks ve güç grubu konularında çalışma yaparak savunma sanayiine katkıda bulunuyoruz. Yaklaşık yüzde 20 ile 50 arasında finansman katkısı sağlayacağını düşünüyoruz."

Yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin tank motoru üretiminde de dünyada söz sahibi olması hedefleniyor.

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