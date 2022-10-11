Türkiye yerlisini üretti! Ruslar'ı çaresiz bırakan silah

Ukrayna Savaşı'nda gösterdikleri performanslar nedeniyle obüslere olan ilgi her geçen gün artıyor. Obüsler ya da bir diğer tabirle obüs topları, uzak mesafelere güdümsüz veya güdümlü top mermileri ile havan mermileri fırlatabiliyor. "Kundağı motorlu obüsler" başka bir araca ihtiyaç duymadan kendi kendilerine hareket edebilirken, "çekili obüsleri" ise isminden de anlaşılacağı üzere bir başka aracın çekmesi gerekiyor.

Modern topçuların temel taşını oluşturan obüslerin bir süredir modası geçtiği düşünülüyordu. Ancak, obüsler Ukrayna'daki savaşta, Afganistan veya Irak gibi diğer son çatışmalardan daha belirgin bir rol üstlendi.

Ukrayna'da hem Rus ordusu hem de Ukrayna ordusu karşılıklı olarak top atışları ile birbirlerini yıpratmaya çalışıyor. Bunun üzerine İngiliz silah üreticisi BAE Systems, Ukrayna'da kullanılan M777 obüsünü tekrar üretme kararı aldı. BAE Systems, birkaç ülkenin şu anda üretimi durdurulan M777'leri satın almakla ilgilendiğini belirtti. Ukrayna kuvvetlerinin son aylarda Rus birliklerine karşı gösterdiği başarılar sonrası obüslere bu ilginin arttığı ifade edildi.

M777'nin performansı, geleneksel güdümsüz mermiler yerine GPS sistemi ile hedefi vurabilen hassas güdümlü mermiler ile oldukça arttı. Ukrayna ordusu tarafından ABD, Avustralya ve Kanada'dan 170 adet M777 tedarik edildiği biliniyor. ABD ordusunun elinde ise en az 1000 adet M777 olduğu tahmin ediliyor.

Birlikler için kullanımı kolay olan M777'yi Batı'daki diğer birçok benzer topçu silahından ayıran en önemli özelliği ise ucuz ve güvenilir olması. M777'nin dezavantajları ise çekili bir obüs olması ve benzer topçu sistemlerine göre daha düşük atış hızına sahip olması.

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Haber Global'e değerlendirmelerde bulunan Emekli Hava Pilot Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş bir süre önce obüs toplarının artık işlevsiz hale geldiğinin düşünüldüğünü söylüyor. Bunun nedeni olarak ise obüslerin hava kuvvetleri tarafından rahatlıkla vurulabilmesini gösteriyor.

Rusya'nın şu anda en büyük zafiyetinin hava kuvvetleri olduğunu belirten Karakuş, "Ellerinde yeteri kadar uzaktan atış yapabilen hassas güdümlü füzeler olmadığından obüs sistemleri gibi hedefleri vuramıyorlar. Uçaklar atış için alçalmak zorunda kalıyor, o zaman da ABD yapımı omuzdan atılan Stinger füzeleri ile vuruluyorlar" diyor. Karakuş sözlerine "Hava kuvvetlerinin önem kazandığı bir dünya içerisindeyiz" diye devam ederken dünya savaş stratejisinin hava gücüne göre değiştiğini söylüyor.

Bu yüzden topçu savaşlarına mecbur kalındığını söyleyen Karakuş, ABD yapımı obüslerin menzillerinin daha uzun olması nedeniyle Ukrayna Ordusu'nun büyük başarılar gösterdiğini aktarmakta.

Bunun yanında Ukrayna Ordusu, 'çok namlulu roket sistemleri' (ÇRNA) ile güdümlü roketler de fırlatıyor. Ukrayna Ordusu'nun hem güdümlü obüs mermileri hem de roketler için Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin Starlink uydularından yararlandıklarını da söyleyen Karakuş, "Bu sayede daha yüksek isabet sağlayan obüsler kıymete bindi" diye belirtiyor.

Dr. Erdoğan Karakuş, Türkiye'nin sahip olduğu T-155 Fırtına obüslerinin de oldukça yararlı olduğunu ve bu obüslerin de uydu bağlantısı ile atış yapabildiğini belirtiyor. Kundağı motorlu olan bu obüsler başka bir aracın kendisini çekmesine ihtiyaç duymadığını söyleyen Karakuş, bu obüslerin menzillerinin 40 kilometre olduğunu sözlerine ekliyor.

'OBÜSLER SAVAŞ MEYDANI İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ'

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ise obüs toplarının eskisine göre çok daha güçlendiğini söylüyor. M777'lerin titanyum alaşımlı ve yeni nesil güdümlü Excalibur mermilerinden kullandığını söyleyen Ağar "Ruslar Ukrayna'daki toplarla karşılık veremiyorlar. O yüzden nükleer tehditle bu açığı kapatmaya çalışıyorlar" diyor. Sadece M777'nin değil Fransız Caesar obüsleri ile ABD'nin Himars çok namlulu roket sistemlerinin de Ukrayna'da başarılar gösterdiğini söyleyen Ağar sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Topçu silahları savaş meydanları için son derece önemli. Önemini de hiçbir zaman yitirmedi. Yeni nesil mühimmat atıyorlar. Excalibur mühimmatı 45 kilometreye nokta atışı yapıyor ama Rus ordusunun D serisi mühimmatı 30 kilometre menzile sahip. Örnek verecek olursak birinin attığı taş diğerinin kafasına denk gelirken, diğerinin attığı taş hedefin ayaklarını bile vuramıyor."