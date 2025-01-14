Moğolistan, savunma sanayi üretimi kapsamında Türkiye ile yapılan bir anlaşmayı açıkladı. Konu hakkında konuşan Savunma Bakanı Byambatsogt Sandag, "Yakında ülkemize Türkiye tarafından bir mühimmat fabrikası kurulacak. Artık ateşli silahlar ve mühimmat, yurtdışından satın almaya gerek kalmadan yurt içinde üretilecek. Sivil ve askeri mühimmat Moğolistan'da üretilecek. Personellerimiz, mühimmat üretiminde çalışmak üzere eğitildi." ifadelerini kullandı.

DRONE ÜZERİNE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Öte yandan ülkenin savunma sektörü için ayrıca drone üretimi üzerine de çalışmalara başladığı öğrenildi.

Dışa bağımlılığı bitirmek için çalışmalara hız veren Moğolistan Savunma Bakanlığı, 2025'i vatansever Moğolistan yılı ilan etmişti. Ayrıca Bakanlık, asker adayları için eğitim programını güncelleyecek ve 2025'te İngilizce, bilgisayar okuryazarlığı ve sürücü kursları başlatacak.