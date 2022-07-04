Türkiye ziyareti sonrası konuştu! ABD'li senatörden kritik ''F-16'' mesajı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Mabeyn Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, terörle mücadele, savunma sanayii alanındaki iş birliği konuları, Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz tahıl sevkiyatı, Suriye, Ege-Akdeniz ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Görüşmenin başında Madrid'deki NATO Zirvesi ve kabul edilen Yeni Stratejik Konsept değerlendirildi. Zirve marjında iki ülke liderinin olumlu bir havada gerçekleştirdikleri görüşmeden duyulan memnuniyet dile getirildi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin karşılıklı saygı ve anlayış temelinde, ortak ve stratejik çıkarların esas alındığı bir zeminde ilerlemesi gerektiği ifade edildi. Savunma sanayii alanında iş birliğinin ve F-16 konusunda ilerleme sağlanmasının iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği belirtildi.

TÜRKİYE DÖNÜŞÜ F-16 MESAJI

Graham, Türkiye ziyareti sonrasında ise açıklamalarda bulundu.

The Hill'in haberine göre, Pazar günü Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Graham, Türkiye'ye 'verimli bir ziyaret' gerçekleştirdiğini söyledi.

Graham, Twitter'da "Zaman zaman sorunlu bir ilişkimiz olsa da, Türkiye ve ABD ulusları arasındaki bağları güçlendirmek için adımlar atması şart. Biden yönetiminin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları istikrar duygusu yaratacak, Türk ordusunun ve ayrıca kesinlikle ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun yetenekler kazandıracak" dedi.