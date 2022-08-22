Türkiye zoru başardı! Artık dışarıdan almayacağız: Dünya bunun peşinde

Havadaki tehditleri hedef alıyor, dakikada 950 mermi atabiliyor, kesintisiz ateş gücü sağlıyor.

Canik M2F uçaksavarın kalifikasyon testleri tamamlandı.

TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "45,38 12,7 silahların normalde atım hızı 550 atım/dakika. Ama bu atım hızı hava araçları için yeterli değildi, bunun 900'ün üzerine çıkması lazımdı. Biz de 950 atım hızına çıkabilen bir model geliştirdik" dedi.

ARTIK DIŞARIDAN ALMAYACAĞIZ: YERLİ İMKANLARLA SAMSUN'DA ÜRETİLDİ

M2F uçaksavarın tasarımı ve üretimi, tamamıyla yerli imkanlarla Samsun'da yapıldı.

Tüm tasarım, AR-GE, üretim işlemleri 4 senede tamamlandı.

ÜRETİMDE SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Üretimde en ufak bir hataya yer bırakmamak için ölçümler 3 boyutlu son teknoloji cihazlar ile yapılıyor. Böylece milimetrenin 10 binde 3'üne kadar tüm detaylar görülebiliyor.

M2F'nin yan yana aynı platforma bağlanarak atış gücünün 2 katına çıkarılması için de çalışmalar sürüyor.

Tamamlandığında hava savunmada etkin biçimde kullanılabilecek.

"HÜRKUŞ GİBİ EĞİTİM UÇAKLARINI SAVAŞ UÇAĞINA DÖNÜŞTÜREBİLİYORUZ"

SYS Genel Müdürü Aral, geliştirdikleri sistemle eğitim uçağının savaş uçağına dönüşebileceğini söyledi:

"Ülkemizde üretilen helikopterlerin kanat altına podların içine 450 mühimmat ile beraber yerleştirebiliyoruz. Hürkuş gibi eğitim amaçlı geliştirilen döner pervaneli sisteme bunları bağlayabiliyoruz. Bu sayede eğitim uçağını askeri savaş uçağına dönüştürebiliyoruz."

DÜNYA M2F'İN PEŞİNDE

M2F'nin yakın zamanda envantere katılması bekleniyor.

Silahın daha şimdiden birçok ülkeden taliplisi bulunuyor. İhracata, seri üretime geçildiğinde başlanacak.