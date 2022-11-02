Türk harikası! Dünyada üretimi sınırlı: Hayran kaldılar

CANiK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren CANiK, savunma, havacılık ve uzay alanlarındaki en önemli fuarlardan biri olan SAHA EXPO'da en yeni ürün ve aksesuarlarını katılımcılarla buluşturdu.



Fuarda Türkiye'nin kalifiye edilmiş tek ve en büyük kalibre Ağır Makineli Tüfeği olan 12.7x 99 mm CANiK M2 QCB'nin daha hızlı versiyonu olan CANiK M2F tanıtıldı. Bunun yanı sıra deniz, hava ve kara platformları için büyük öneme sahip olan orta kalibre top üretiminin ilk örneği olan VENOM LR 30 da SAHA EXPO'da görücüye çıktı.



SAHA EXPO 2022'de CANiK, en yeni tabanca, ağır makineli tüfek ve top modellerini, CANiK'in iştiraklerinden olan UNIROBOTICS firmasının silah kulelerini, evrensel silah aksesuarı markası olan MECANIK ürünlerini ve eğitim faaliyetlerini yürüttüğü CANiK Academy'i katılımcılara tanıttı.



Amerika Birleşik Devletleri Pratik Atıcılık Birliği (USPSA) tarafından düzenlenen ve atıcılık sektörünün en büyük ve prestijli turnuvasının şampiyonu CANiK Takım Kaptanı Nils Jonasson'un kazandığı kupada kullandığı ABD'de Yılın Tabancası Ödülü'ne sahip CANiK SFx RIVAL da fuarda ziyaretçilerle buluştu. CANiK Academy'nin seçkin eğitmen kadrosunun önderlik ettiği Airsoft atış deneyimi de stantta büyük ilgi gördü.

- "AYNI GURURU VENOM LR 30 ADINI VERDİĞİMİZ 30X113 MM TOPUMUZLA DA DEVAM ETTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Genel Müdürü Utku Aral, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında son dönemdeki yükselişini SAHA EXPO ile bir kez daha dünyaya göstermiş olduklarını belirterek, "Standımızda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından pek çok önemli ismi ağırladık. Fuar boyunca yeni iş birlikleri için pek çok ön görüşme gerçekleştirdik. Yerli ve milli uçaksavarımız CANiK M2 QCB ve daha hızlı versiyonu CANiK M2F'e gösterilen büyük ilgiden dolayı gururluyuz. Şimdi aynı gururu VENOM LR 30 adını verdiğimiz 30x113 mm topumuzla da devam ettirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.