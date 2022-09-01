Türkiye'de bir ilk! İngiliz firmayı 1 milyar TL'ye satın aldılar

Türkiye'nin yıllardır ithalat yaptığı orta kalibre silah üretiminde bir ilk yaşanıyor. Canik markasının üreticisi Samsun Yurt Savunma (SYS) 30 kalibre silah üretimi yapan ve dünyada alanında 5 firmadan biri olan İngiliz AEI Systems firmasını satın aldı. 1 milyar liralık satın alma ile firmanın büyük kalibre üretim gücü oluşacak. Samsun'daki Teknofest etkinlikleri sırasında görüştüğümüz Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, şirketin yüzde 80'ini satın aldıklarını belirterek şirketin hava araçları için ağır silah ürettiğini söyledi.

TÜRKİYE İÇİN BİR İLK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Satın almanın son aşamaya geldiğini ve İngiltere hükümetinden bir lisans beklediklerini belirten Samsun Yurt Savunma Genel Müdürü Utku Aral ise, "Muhtemelen önümüzdeki ay bitecek. Burası orta kalibre üretim yapan İngiltere'deki ikinci fabrikaydı. Bu fabrika 20, 25, 30 kalibrelerin üretim yeri. Türkiye'den bir firmanın savunma sanayii ruhsatına sahip olan bir firmayı aldığı ilk operasyon olacak" dedi.

ABD'YE TESİS

ABD'de de yatırım yapacaklarını belirten Aral, "Orada ithalatı yasak olan küçük silah üretimi yapacağız. 10 bin metrekarelik üretim tesisimiz martta bitecek. Türkiye'den hiçbir firmanın giremediği bir pazara da girmiş olacağız" dedi. Utku Aral, savunma sanayiine daha da yoğunlaşacaklarını belirtirken, Zafer Aral da, oğlunu şöyle teyit etti: "Kayseri'de bir laf var. 'Bir işi kara, iki iş ortaya, üç iş zarara çalışır.' Biz şimdi iki işe çalışıyoruz. İlgilenen olursa Keşan ve Mersin'deki bakliyat ve çeltik fabrikaların satarım."

AR-GE İÇİN 100 MİLYONLUK MERMİ ATTI

Savunma Sanayii Başkanlığı'yla imzalanan 'Platform Makineli Tüfeği Projesi' kapsamında geliştirilen Canik M2 QCB ağır makineli tüfek Teknofest'te büyük ilgi gördü. Proje için 450 milyon lira harcanmış. Bunun 100 milyon lirası ise test amaçlı kullanılan mermilere gitmiş. Zafer Aral, silahı ise Haliç'teki fabrikasında şehit edilen Nuri Killigil adına kurdukları Ar-Ge merkezinde geliştirdiklerini anlattı.

DEVLET BAŞKANI'NIN 'MECANİK' SEVDASI

Canik ayrıca 'Mecanik' markası altında tekstil ürünlerinden otik ve susturucuya uzanan geniş yelpazede savunma alanında yardımcı malzeme de üretiyor. Şirketin Alpha serisi taktik montunu Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez de kullanan isimlerden biri. Hatta Benitez bazı resmi karşılama törenlerine bile bu montla çıkmış.

ABD PAZARINA TABANCA İHRACATINDA İLK ÜÇE GİRDİ

ABD pazarında Türk Hava Yolları'nın da (THY) aralarında bulunduğu en çok bilinen 5 marka arasında yer aldıklarına dikkat çeken Utku Aral, "Şu anda ABD'ye tabanca ihracatında dünyada üçüncü sıradayız. Türkiye'nin yıllık tabanca ihracatının yüzde 70-80'ini biz yapıyoruz. 100 milyon dolarlık tabanca ihracatı yaptık. 30 milyon dolarlık makineli tüfek ihracatının ise tamamını biz yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Şirkete ilişkin de bilgi veren Utku Aral, "Toplamda 850 çalışanımız var. 52 tane alt yüklenicimizde ise 1500 kişi çalışıyor" ifadelerini kullandı. Bu yıl 200 milyon dolar ciro hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Aral, Atmaca ve Bora füzelerine parça üretimi yaptıklarını da anlattı.