5 Ağustos 2021 Perşembe 12:29 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 14:11

Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları hızla gelişmeye devam ediyor... Geçen yıl kamuoyunun ilk kez duyduğu Kargo İHA projesinde önemli bir eşik daha aşıldı. Başta güvenlik güçleri olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda çok önemli görevler üstlenmesi beklenen KARGO 150 Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı uçuş denemelerini tamamladı.

TRT Haber'in haberine göre, test görüntüleri ilk kez yayınlanan platform, Aselsan ve Altınay Savunma iştiraki olarak 2019'da kurulan DASAL Havacılık tarafından geliştirildi. Platform, 150 kilogramlık yükü 50 dakika süreyle taşıyabiliyor ve saatte 100 kilometre hıza kadar çıkıyor.

[ KARGO 150 Çok Rotorlu İnsansız Hava Aracı.]

MALZEMELER DAKİKALAR İÇİNDE MEHMETÇİK'E ULAŞACAK

Faydalı yüküyle toplam kalkış ağırlığı 730 kilograma ulaşan KARGO-150, yükünü standart haberleşme sistemleriyle 40 kilometre uzaktaki bir hedefe taşıyıp geri gelebiliyor. Bu sayede silah ve mühimmattan yakıta, teçhizattan kumanyaya kadar farklı ihtiyaçları cepheye havadan hızlı, güvenli ve çok daha düşük maliyetle taşıyabiliyor.

Kritik ve acil durumlarda ihtiyaç duyulan yükleri süratle nakletme, afet bölgelerine ve saha personeline lojistik destek sağlama ve operasyonel yükleri taşıma görevlerini yapabilecek şekilde tasarlanan KARGO-150 sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle sahada çok önemli avantajları beraberinde getiriyor.

KARGO İHA İLE NELER YAPILABİLİR?

Kargo İHA'ların dünya genelinde kullanımı giderek artsa da aslında bu teknolojiye sahip ülkelerin sayısı oldukça sınırlı. Testleri başarıyla tamamlayan KARGO-150'nin hangi alanlarda ne tür katkılar sağlayabileceği sorusunun yanıtı ise oldukça kapsamlı...

Her ne kadar ülkemizde insansız hava araçları terör operasyonlarıyla adını duyursa da aslında son dönemlerde çok farklı alanlarda bu araçların boy gösterdiğini biliyoruz. KARGO-150 de sahaya kendine has yenilikler getirebilecek bir platform.

Ulaşılması zor bölgelere ilk yardım malzemelerinin ve ekipmanlarının taşınması, karadan deniz unsurlarına yardım ve lojistik destek sağlanması, kurtarma ve tahliye faaliyetlerine katkı verilmesi gibi kabiliyetleri sağlayacak KARGO-150, tüm bunların yanı sıra yangın bastırma ve kritik ekipmanların yangın bölgelerine ulaştırılması gibi bugünlerde çokça tartışılan konularda da öne çıkabilecek donanımda. Geniş tarım alanlarının ilaçlanması ve gübrelenmesi gibi işleri de başarıyla tamamlayacak şekilde tasarlanan KARGO-150, farklı sektörler için de göreve hazır olacak.

PERVANESİ HASAR GÖRSE DE UÇUŞA DEVAM EDEBİLECEK

Söz konusu projenin 'güvenlik, lojistik ve hız' şeklinde formüle edilebilecek bir sac ayağına sahip olduğuna işaret eden kaynaklar, KARGO-150'nin özel endüstriyel tasarımı sayesinde olası tehdit unsurlarına karşı daraltılmış bir silüete sahip olduğu bilgisini paylaşıyor.

Bu durumun nasıl bir avantaj sağladığı sorusunun yanıtı ise KARGO-150'nin tasarım sürecinde yatıyor. Uçuş testlerinde başarılı bir performans ortaya koyan platform, 8 rotorlu tasarımı sayesinde pervanelerinden bazıları hasar görse de uçuşa devam edebilecek. Bahsi geçen özellik tek rotorlu sistemlere karşı da ciddi avantaj sağlıyor.