Türkiye'de bir ilk! TUSAŞ harikası ANKA-3 özellikleri hayran bıraktı

Yerli ve milli savunma sanayisinde Türkiye'nin önemli kuruluşlarından TUSAŞ'ın geliştirdiği ANKA-3'ün özellikleri herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Birçok kişi ANKA-3'ün özelliklerini öğrenmek için arama motorlarına yüklendi. Peki, TUSAŞ'ın bu önemli tasarımı ANKA-3'ün özellikleri nelerdi? ANKA-3'ün özelliklerini sizler için araştırdık. İşte ANKA-3'ün en dikkat çeken özelliği....

İŞTE TUSAŞ'IN TEKNOLOJİ HARİKASI ANKA-3'ÜN ÖZELLİKLERİ



ANKA-3 bugün ilk uçuşunu gerçekleştirerek 1 saat 10 dakika havada kaldı. İlk uçuşunu başarıyla icra eden ANKA-3 Türkiye'nin ilk dikey kuyruksuz turbofan motorlu insansız hava aracı (İHA) olma özelliği taşıyor. 150 knot hıza çıkan ANKA-3 8 bin feet irtifaya ulaştı. Bu uçuşta pisti pas geçme testini de icra eden ANKA-3 bugün sabah Saat 08.38'de pisten teker kesti.

ANKA III ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi Yeni nesil İHA sistemi olan, keşif, gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbarat, elektronik harp, diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi birçok görevi yerine getirebilecek.

ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek.

Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan SOM-J, MK-82 ve sığınak delici bomba gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek. Maksimum seyir hızı 0,7 mach, irtifa tabanı 40 bin feet olan ANKA-3, 1200 kilogram faydalı yük kapasitesine ve 10 saat havada kalış süresine sahip bulunuyor.

HÜRKUŞ VE ANKA İNSANSIZ HAVA ARACI EŞLİK ETTİ



ANKA-3'ün uçuşuna Türk Havacılık Uzay Sanayii(TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla geliştirilen HÜRKUŞ temel eğitim uçağı ve ANKA insansız hava aracı eşlik etti.