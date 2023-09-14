Türkiye'den 160 adet İHA satın aldılar! Binlerce KM öteden güzel haber

Tayvan'ın önemli havacılık ve teknoloji firmalarından GEOSAT Aerospace Technology, Türk firması Fly BVLOS Technology mühendisleri tarafından geliştirilen Jackal İHA'dan 160 adet satın aldı.

Ön satışı anlaşması, Türk Fly BVLOS Technology'nin İngiliz partneri olan Flyby Technology ile GEOSAT Aerospace Technology firması arasında Tayvan'da bugün başlayan TADTE Fuarında imzalandı.

IP HAKLARI İNGİLTERE'YE SATILDI



DefenseHere'nin haberine göre; Fly Bvlos bünyesinde Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve geliştirilen Jackal İHA'sının IP hakları, İngiltereli Flyby Technology firması tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında satın alındı. İlk uçuşunu 23 Nisan 2022'de gerçekleştiren Jackal, 25 Nisan 2022'de İngiltere'ye ihraç edildi. Satın alan İngiliz firma tarafından SİHA'ya dönüştürülen Jackal, Ekim 2022 tarihinde Thales'in LMM füzesi ile ilk atışını gerçekleştirdi. Amerika, Asya ve Avrupa'dan birçok firmanın ilgisini çeken ve uluslararası medya adından sıkça söz ettiren Jackal, füze ile yaptığı atışın ardından İngilizlerin yoğun ilgisine neden oldu.

Fly Bvlos Technology firmasının Ankara Kalecik'teki tesislerinde Jackal'ın yeni tasarım test ve geliştirme süreci devam ediyor. Firma, Ağustos ayında Jackal'ın 6 adet itici EDF motorlu yeni versiyonunun görüntülerini yayınlamıştı.

Jackal şu anda İngiltere'de DSEI, İstanbul'da ISAF2023 ve Tayvan'daki TADTE savunma fuarlarında sergileniyor.