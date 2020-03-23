Türkiye'den 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma!

23 Mart 2020 Pazartesi 14:50 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 14:59

Ürettiği deniz platformlarıyla Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katan Türk tersaneleri, tasarım ve üretim konusunda geldikleri seviyeyle uluslararası başarılara imza atıyor.

Askeri gemi üreten bir grup özel tersanenin kurduğu TAIS, Hindistan Donanması için yapılacak 5 gemiyi kapsayan 2,3 milyar dolarlık ihalede tercih edilmişti. FSV'lerin üretilmesi projesi Hindistan'ın Hindustan Tersanesi Limited (HSL) ve Türk Tersaneleri tarafından gerçekleştirilecek.

Türk ve Pakistanlı liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan İmran Khan tarafından Keşmir meselesine yapılan atıflar üzerine, Ekim ayında askıya alınan anlaşmanın Şubat ayında imzalandığı bildirildi.

star.com.tr