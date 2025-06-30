Türkiye'den 48 adet KAAN satın aldılar: Tarihi bir dönüm noktası

Türkiye tarafından milli imkanlarla tasarlanan, geliştirilen ve üretilen milli muharip uçak KAAN'ın Endonezya'ya satışına yönelik anlaşma sağlandı. Anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağı Endonezya'ya teslim edilecek.

BÜYÜKELÇİ PURNAMA: TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Ahmad Rizal Purnama, Türkiye'nin Endonezya'ya 48 adet KAAN savaş uçağı satışı anlaşması sonrası katıldığı CNN TÜRK yayınında açıklamalarda bulundu.

Purnama, Endonezya'nın Türkiye'den alacağı KAAN'A ilişkin soruya cevap verdi.

"ENDONEZYA KAAN'I SEÇTİ ÇÜNKÜ..."

Purnama şu ifadeleri kullandı:

KAAN anlaşması her iki ülke için de kesinlikle tarihi bir dönüm noktası. Bu sadece Türkiye tarihinde yaptığı en büyük savunma ihracatı değil, aynı zamanda iki kardeş milletin arasındaki derin ve stratejik bağların simgesi. Endonezya KAAN'ı seçti çünkü bu sadece uçak almakla ilgili değil, bu aynı zamanda birlikte yapabileceklerimizi inşa etmek. Bu iş birliği, bir iş anlaşmasının ötesinde.

"BU SADECE BİR SAVUNMA ANLAŞMASI DEĞİL"

Geçen yirmi yılda, Türkiye bir savunma ekosistemi kurdu. Ve şimdi Türkiye şimdi savunma endüstrisinde küresel bir lider olarak ortaya çıktı. TUSAŞ, ASELSAN ve ROKETSAN gibi öne çıkan bazı Türk savunma şirketleri dünyanın en iyi on listesinde yer alıyor. Yani kısacası, bu sadece bir savunma anlaşması değil, bu bir savunma iş birliği.

Türk mühendisliğinin geldiği en üst noktayı temsil eden, 5. nesil çok rollü savaş uçağı KAAN, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), yapay zeka destekli aviyonikleri ve ağ destekli harp yetenekleriyle öne çıkıyor.

Hava-hava ve hava-yer görevlerinde üstün başarı sağlaması hedeflenen KAAN, aynı zamanda Türkiye'nin savunma alanındaki tam bağımsızlık vizyonunun simgesi konumunda bulunuyor. İlk uçuşunu 21 Şubat 2024'te başarıyla gerçekleştiren KAAN, bu tarihi adımıyla Türk havacılığı açısından yeni bir dönemi başlatmıştı. 6 Mayıs 2024'te ise KAAN gök vatan ile ikinci kez bir araya gelmişti.

KAAN projesinin ilerleyen aşamalarında milli motorun entegrasyonu ile KAAN'ın tamamen milli hale getirilmesi ve ihracat potansiyelinin daha da artırılması hedefleniyor.

GÜZEL HABERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından KAAN'ın Endonezya'ya ihraç edilmesine ilişkin açıklamada bulunmuştu.

Milli muharip uçak KAAN ile ilgili çok önemli ve güzel bir gelişmeyi paylaşmak istediğini belirten Erdoğan, "Dost ve kardeş Endonezya ile imzaladığımız anlaşma çerçevesinde 48 adet KAAN, Türkiye'de üretilerek Endonezya'ya ihraç edilecek. KAAN'ın üretiminde Endonezya'nın sahip olduğu yerel kabiliyetlerden de yararlanılacak." ifadesini kullanmıştı.

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