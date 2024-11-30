Türkiye'nin 79 adetlik F-16 modernizasyonundan vazgeçmesi dünyanın dikkatini çekerken Batı basını KAAN, F-35, F-16 ve Eurofighter konusunda çarpıcı bir analiz yazısı kaleme aldı.

Türkiye'nin ilerde Türk Hava Kuvvetleri'ni KAAN'ın da olduğu dört farklı tipte 4.5 ve beşinci nesil savaş uçağıyla donatmayı planladığını yazdı.

TÜRKİYE'DEN 4'LÜ SAVAŞ UÇAĞI PLANI! BATI'DAN KAAN'LI F-35'Lİ ANALİZ

Bakan Güler'in F-35 ve F-16'larla ilgili olarak "Amerikalıların F-35 konusunda, bizim KAAN'ı yapabileceğimizi ve uçtuğunu görünce, biraz düşünceleri de değişti. Onlar şimdi kendileri de F-35'i verebileceklerini ifade ediyorlar. F-35'i almak için isteğimizi bildirdik. F-16 Blok 70 tedariki kapsamında başlangıç ödemesi yapılmıştır. 1,4 milyar dolar yatırdık. Bununla 40 tane F-16 Blok 70 Viper uçağı alacağız. 79 tane de modernize edecektik, ondan vazgeçtik. Şunun için vazgeçtik, bu F-16 modernizasyonunu TUSAŞ tesislerimiz kendisi yapabilecek durumda. Dolayısıyla onları oraya devrettik. 40 tane uçak alacağız" sözlerine haberde yer verildi.

Bakan Güler'in açıklamalarının Türk Hava Kuvvetleri'nin bir dönüm noktasında olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Milli muharip uçak KAAN ile ilgili çalışmaları hakkında bilgilere yer verilen haberde, "Bu planlanan satın almalar, Türkiye'nin hava kuvvetlerini çeşitlendirmek için her zamankinden daha istekli olduğunu, raflardan mevcut en iyi Batı yapımı 4.5 ve beşinci nesil savaş uçaklarından bazılarını satın alırken aynı zamanda yerli savaş uçağı projesini ilerlettiğini gösteriyor" denildi.

Alımların Türk hava kuvvetlerini gelecekteki belirsizliklere karşı koruyacağı ifade edilirken Türkiye'nin savaş uçağı için tamamen ABD'ye bağlı olmaktan uzaklaşacağı kaydedildi.