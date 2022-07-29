Türkiye'den ABD'ye F-16 cevabı: Kabul etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Al-Jazeera televizyonuna konuk olarak gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Al- Jazeera muhabirinin "F-16 konusunda neticeye varılamadı" sözleri üzerine sürecin devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Neticeye varılamadı diyemeyiz. Bu süreç devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi F-35 uçaklarında ortaklık projemiz vardı. Ama durduruldu. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri 40 F-16 Block 70 modeline ihtiyacı var. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye ihracını istedik. Aynı zamanda elimizdeki 79 F-16 uçağın modernizasyonunu talep ettik. Bu konuda geçen yıl doğal kanallarla Amerika Birleşik Devletleri'ne ilettik.

Komşumuz ve NATO'da ortağımız Yunanistan, bu anlaşmayı durdurmak istiyor ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde bu uçakların Türkiye'ye satmaması için talep yolluyor. Uluslararası anlaşmalarda bu kabul edilemeyecek bir durumdur. Burada güçlenmemize katkı sağlaması gereken müttefik bir devletten bahsediyoruz. Çünkü bizim gücümüz onların gücündendir. Gördük ki Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bu uçakların kullanımı ile ilgili kanun ve şartlar yayınladı. Biz de Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunu ve şartlı bir şekilde uçak almayı kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu şartların daha sonra değişeceğine inanıyoruz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, bu uçakları Türkiye'ye satmak için kurumsal davranacaktır. Çünkü biz müttefikiz. Beraber yapacak çok işimiz var. O yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin hatasından geri döneceğini umuyoruz. Sanıyorum ki ne olursa olsun Türkiye'nin bu uçakları elde etmesine engel olan kim olursa alnında bu utanç olacaktır. Biz bu boşluğu doldurmak istiyoruz. Eğer bu bizim için sıkıntı yaratırsa bizim alternatiflerimiz var.

Türk Silahlı Kuvvetleri güçlüdür. Bize dayatılan şartları kabul etmemiz mümkün değildir. Ukrayna örneğinde gördüğümüz gibi dünyanın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Özellikle müttefik ve dostlarımız ve Avrupalılar. NATO'da önemli bir rolümüz var. Dolayısıyla müttefiklerimizin ve ortaklarımızın bu uçakları satın almamızın önünde durmamaları gerekiyor" diye konuştu.