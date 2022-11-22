Türkiye'den çok önemli F-16 ve S-400 açıklaması: Başka şeyler var

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

TÜRKİYE'DEN F-16 VE S-400 AÇIKLAMASI

Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin,dedi.

Türkiye'nin ABD'den temin edeceği F-16 savaş uçaklarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16'larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD'de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var." ifadelerini kullandı.

S-400'ün kurulumuna ilişkin sorulan soruya Bakan Akar, "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" şeklinde cevapladı.

"SUNİ GEREKÇEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin ise, "Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.