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Savunma

Türkiye'den çok önemli F-16 ve S-400 açıklaması: Başka şeyler var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'den F-16 alımı ve S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin 'Görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16'larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD'de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var. S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız.' dedi.

DHA22 Kasım 2022 Salı 21:21 - Güncelleme:
Türkiye'den çok önemli F-16 ve S-400 açıklaması: Başka şeyler var
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Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Komisyonda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini cevapladı. Bakan Akar, ABD'den F-16 alımına ilişkin, "F16'ları almak için gayret gösteriyoruz ama olmazsa tabi ki kafamızda başka şeyler var. S-400 yerinde kullanıma hazır." dedi.

TÜRKİYE'DEN F-16 VE S-400 AÇIKLAMASI

Türkiye'nin ABD'den temin edeceği F-16 savaş uçaklarına ilişkin açıklamada bulunan Bakan Akar, "ABD ile askeri heyetler arasında görüşmemiz sürüyor. Güzel sonuçlar geldi. F-16'larla ilgili üçü Türkiye, biri ABD'de olmak üzere dört toplantı yapıldı. Bizim kafamızda da başka şeyler var." ifadelerini kullandı.

S-400'ün kurulumuna ilişkin sorulan soruya Bakan Akar, "S-400 yerinde kullanıma hazır. Herhangi bir tehdit olduğu zaman nerede kuracağımıza karar verip, gidip kuracağız" şeklinde cevapladı.

"SUNİ GEREKÇEYE İHTİYACIMIZ YOK"

Bakan Akar, Pençe-Kılıç Harekatı'na ilişkin ise, "Operasyon yapmak için suni gerekçeye ihtiyacımız yok. En son terörist bitene kadar, terörle mücadelemiz devam edecek" diye konuştu.

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