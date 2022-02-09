9 Şubat 2022 Çarşamba 12:08 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 12:22

Yerli ve milli atılımlarıyla savunma sanayisinde bir üst lige çıkan Türkiye, teknolojisini son sistemle donatmaya devam ediyor.



Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "M60T tanklarındaki atış kontrol sistemlerinin, yerli ve milli Volkan-M sistemiyle yenilenmesine bu yıl içerisinde başlanacak." ifadelerine yer verildi.

FIRAT-M60T Projesi kapsamında Türk M-60T Tankları, ASELSAN tarafından modernize edilmiş ve M-60TM standardına yükseltilmişlerdi. FIRAT-M60T Projesi ile 160 adetten fazla M-60T Ana Muharebe Tankı'na; PULAT Aktif Koruma Sistemi (AKS), Tank Lazer Uyarı Sistemi (TLUS), Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS), Sürücü Görüş Sistemi (ADİS), Koruma Astarı, Yardımcı Güç Sistemi ve İklimlendirme Sistemi entegrasyonu gerçekleştirildi.

İmzalanan ilave sözleşme ile ASELSAN VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin de M-60TM AMT'lere entegrasyonu kararlaştırıldı. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde VOLKAN-M entegre edilmiş M-60TM Tankları ile çeşitli atış testleri gerçekleştirildi. Yeni tank atış kontrol sistemi VOLKAN-M'in, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasına müteakiben seri üretime geçmesi planlanıyor.

VOLKAN-M Atış Kontrol Sistemi'nin ise VOLKAN-II Atış Kontrol Sistemi'nden elde edilen tecrübelerle geliştirildiği tahmin ediliyor.

VOLKAN-II TANK ATIŞ KONTROL SİSTEMİ

VOLKAN-II, ASELSAN'ın sektördeki 20 yılı aşkın tecrübesine dayanan, en güncel ve gelişmiş tank atış kontrol sistemidir. Sistem, üstün vuruş gücünün yanı sıra yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak, savaş ortamında etkinliği maksimum seviyede tutacak şekilde optimize edilmiştir.

M-60TM AMT'de VOLKAN-II 'yi üstün kılan bazı özellikleri:

* Güncellenmiş gündüz/gece panoramik görüntüleme ve nişan alma üniteleri

* Yeni elektrikli top ve kule stabilizasyon sistemi

* Yeni nesil işlemciler ve arttırılmış işlem gücü

* Yeni nesil sensörler

* Gelişmiş kullanıcı ara yüzleri

* Esnek mimari

* Diğer tank sistemlerine entegrasyon ile arttırılabilen yetenekler

* Arttırılmış yerlilik oranı