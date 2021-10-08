Türkiye'den dünyayı kıskandıran savunma ihracatı

Akşam Gazetesi 8 Ekim 2021 Cuma 08:37 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 08:37

Küresel savunma sektörünün iki önemli yayın organı, Türkiye'nin Katar için bir çıkarma gemisi, Türkmenistan için de 'Amiral gemi' inşa etmesini sayfalarına taşıdı.

Türkiye'nin son yıllarda yerli ve milli savunma sanayi üretimi uluslar arası medyada da geniş yer buldu. Küresel savunma sektörünün en büyük yayın organı olarak kabul edilen İngiltere merkezli Jane's, Türkiye'nin Katar Emirliği Deniz Kuvvetleri (QENF) için inşa ettiği çıkarma gemisi (LCT sınıfı) Al-Abrar Fuwairat'in 25 Eylül'de Anadolu Tersanesi tarafından denize indirilmesini haber yaptı. Katar'ın Türkiye'den toplam 4 çıkarma gemisi sipariş ettiği vurgulanan haberde "Tersane ilk kez bu tipte ihracat siparişi aldı. Al-Doha, Katar'ın Türkiye'den sipariş ettiği diğer tip çıkarma gemilerinin en büyüğü durumunda" denildi.

'AMİRAL GEMİ ALDI'

ABD merkezli Defense News ise Bayraktar TB-2 SİHA'sının Türkmenistan'ın bağımsızlık günü töreninde sergilendiğini ifade ederek "Türkmenistan son 10 yılda Türkiye'den askeri ekipman ve mühimmat alımını genişletti. Türkmenistan 2010 yılından bu yana sahil koruma gemileri, hızlı hücumbotlar, hidrografik gemiler ve arama – kurtarma gemileri alıyor. Ülke ayrıca Türkiye'nin Dearsan Tersanesi tarafından inşa edilen 91 metrelik Deniz Khan korvetini de donanmasına ekledi. Gemi Türkmenistan'ın amiral gemisi olacak" ifadesini kullandı.