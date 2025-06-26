Lahey'de NATO liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eurofighter konusunda da İngiltere ve Almanya ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki bu iyi niyetimizi İngiltere'de, Almanya'da, onlar da olumlu karşılıyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

NATO liderler zirvesi! Başkan Erdoğan: F-35'leri alma noktasında Trump iyi niyetli Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid ile bir araya geldiğini belirtti.

Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, "Yaptığımız görüşmelerde, öncelikle Türkiye-Almanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği olmak üzere, dış politikadaki güncel konular ile Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.