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Savunma

Türkiye'den 'Eurofighter' atağı! İlk kritik temas gerçekleşti

Dün akşam saatlerinde NATO Zirvesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin, İngiltere ve Almanya ile görüşmeler yaptıklarını ifade etmişti. Erdoğan'ın açıklamalarından hemen sonra Türkiye'den dikkat çeken bir adım geldi. Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, görüşmelerde, öncelikle Türkiye-Almanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliğinin ele alındığını dile getirdi.

HABER MERKEZİ26 Haziran 2025 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
Türkiye'den 'Eurofighter' atağı! İlk kritik temas gerçekleşti
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Lahey'de NATO liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eurofighter konusunda da İngiltere ve Almanya ile bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki bu iyi niyetimizi İngiltere'de, Almanya'da, onlar da olumlu karşılıyorlar. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

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Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya'nın başkenti Berlin'i ziyaret etti.

BERLİN'DE ÖNEMLİ TEMASLAR

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berlin ziyareti kapsamında, Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Serap Güler, Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Armin Laschet ve Savunma Bakanlığı Parlamenter Devlet Sekreteri Nils Schmid ile bir araya geldiğini belirtti.

GÖRÜŞMELERDE ANA GÜNDEM SAVUNMA SANAYİ

Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Kılıç, "Yaptığımız görüşmelerde, öncelikle Türkiye-Almanya arasında savunma sanayi alanındaki işbirliği olmak üzere, dış politikadaki güncel konular ile Almanya'da yaşayan Türk toplumunun sorunlarını ele aldık." ifadelerini kullandı.

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