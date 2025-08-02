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Savunma

Türkiye'den ezber bozan balistik füze: ''Yüksek hız, mutlak vuruculuk''

Türkiye'nin caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyan ve milli savunma sanayiinde bir dönüm noktası olarak görülen Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesi, uluslararasında alanda da dengeleri değiştirecek. 'Yüksek hız, mutlak vuruculuk' mottosuyla hayata geçirilen balistik füzeyle Türkiye, stratejik menzil dışı caydırıcılık doktrinine geçti. Roketsan'dan yapılan açıklamada, Tayfun Blok 4'ün taşıdığı özelliklere ve geniş hedef yelpazesine yer verildi. işte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Ağustos 2025 Cumartesi 11:29 - Güncelleme:
Türkiye'den ezber bozan balistik füze: ''Yüksek hız, mutlak vuruculuk''
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Türkiye, IDEF 2025'te sergilenen tayfun Blok 4 füzesi ile stratejik menzil dışı caydırıcılık doktrinine geçti.

Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesi, ilk kez Uluslararası Savunma Fuarı'nda tanıtıldı.

Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 4, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini de bir üst noktaya taşıdı.

TAYFUN BLOK 4 HİPERSONİK BALİSTİK FÜZESİ: YÜKSEK HIZ, MUTLAK VURUCULUK

Roketsan, Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yüksek hız, mutlak vuruculuk" ifadelerini kullandı.

Roketsan'ın açıklamasına göre Tayfun Blok 4, geniş hedef yelpazesi, koordinata güdüm sistemi ve çok maksatlı harp başlığıyla rakiplerine kıyasla öne çıkıyor.

10 metre uzunluğa ve 7200 kg ağırlığa sahip. 938 mm çapında olan füze, koordinata güdüm sistemi sayesinde hedefini yüksek hassasiyetle vurabiliyor.

TAYFUN BLOK 4 GENİŞ HEDEF YELPAZESİNE SAHİP!

Roketsan'ın açıklamasına göre Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesi, şu hedef türlerini vurabiliyor:

Hava Savunma Füze Sistemleri

Yumuşak, Zırhlı ve Zırhsız Silah Sistemleri

Komuta Kontrol Merkezleri

Askeri Uçak Hangarları

Kritik Askeri Tesisler

Stratejik Hedefler

Türkiye'nin uluslararası alanda caydırıcılığını pekiştiren Tayfun Blok 4, yerli ve milli savunma sanayiinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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