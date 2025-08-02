Türkiye, IDEF 2025'te sergilenen tayfun Blok 4 füzesi ile stratejik menzil dışı caydırıcılık doktrinine geçti.

Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesi, ilk kez Uluslararası Savunma Fuarı'nda tanıtıldı.

Roketsan tarafından üretilen Tayfun Blok 4, Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini de bir üst noktaya taşıdı.

TAYFUN BLOK 4 HİPERSONİK BALİSTİK FÜZESİ: YÜKSEK HIZ, MUTLAK VURUCULUK

Roketsan, Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yüksek hız, mutlak vuruculuk" ifadelerini kullandı.

Roketsan'ın açıklamasına göre Tayfun Blok 4, geniş hedef yelpazesi, koordinata güdüm sistemi ve çok maksatlı harp başlığıyla rakiplerine kıyasla öne çıkıyor.

10 metre uzunluğa ve 7200 kg ağırlığa sahip. 938 mm çapında olan füze, koordinata güdüm sistemi sayesinde hedefini yüksek hassasiyetle vurabiliyor.

TAYFUN BLOK 4 GENİŞ HEDEF YELPAZESİNE SAHİP!

Roketsan'ın açıklamasına göre Tayfun Blok 4 hipersonik balistik füzesi, şu hedef türlerini vurabiliyor:

Hava Savunma Füze Sistemleri

Yumuşak, Zırhlı ve Zırhsız Silah Sistemleri

Komuta Kontrol Merkezleri

Askeri Uçak Hangarları

Kritik Askeri Tesisler

Stratejik Hedefler

Türkiye'nin uluslararası alanda caydırıcılığını pekiştiren Tayfun Blok 4, yerli ve milli savunma sanayiinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.