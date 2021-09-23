Türkiye'den F-35 hamlesi! Anlaşma uzatıldı

Yeni Şafak 23 Eylül 2021 Perşembe 13:33 - Güncelleme: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:33

ABD'nin geçen nisanda Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarması kararından sonra ABD'li hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer ile Türkiye arasında yapılan "F-35 savaş uçağı programına katılımla" ilgili lobicilik sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı öğrenildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yeni açıklanan ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre şirket, Türkiye ile 1.5 milyon dolarlık yeni bir sözleşme yaptı. Buna göre şirket Türkiye'ye 2022 Ağustos'una kadar "stratejik ve hukuki danışmanlık hizmetleri" sağlayacak.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara'ya yaptırım uygulama kararı almış ve Nisan 2021'de resmi bildirimde bulunarak Türkiye'yi F-35 projesinden çıkartmıştı.

Washington merkezli hukuk firması Arnold & Porter Kaye Scholer'in, yabancı ülke ve şirketlere hizmet verebilmesi için Yabancı Ajanslar Kayıt Yasası (FARA) kapsamındaki sözleşmesini kamuya sunduğu kaydedilirken, şirketten ya da Türkiye tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

ÖNCEKİ ANLAŞMA 6 AYLIKTI

Arnold & Porter Kaye Scholer' daha önce Türkiye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) iştiraki olan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi ile Şubat 2021'de yaklaşık 6 ay sürecek bir lobicilik anlaşması imzalamıştı.

Anlaşmaya göre şirket Türkiye'ye vereceği hizmetle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Şirketimiz, (Türkiye'ye) Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na katılımının devamı için stratejik danışmanlık ve rehberlik sağlayacaktır. Ayrıca ilgili ihracat kontrolleri, yaptırımları ve ilgili yasal konular hakkında danışmanlık sağlayabilir."