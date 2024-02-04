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Savunma

Türkiye'den F-35 programına ilişkin kritik açıklama

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, F-35 programına dönüş ile ilgili 'Neden olmasın? Ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz.' dedi. 'F-35'in biz müşterisi değil üretici ortaklarından biriydik.' diyen Bakan Fidan, 'Maddi zararı tazmin için ciddi çalışmalar var. S-400 kararı sonrası Hisar sınıfı doktrini uyguluyoruz. Hava savunmamızı temin etmeliyiz.' şeklinde konuştu.

4 Şubat 2024 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Türkiye'den F-35 programına ilişkin kritik açıklama
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Bakan Fidan, katıldığı bir canlı yayın programında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkındaki soruya cevap veren Bakan Fidan, "Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım sürecine aşamalandırma yöntemiyle yaklaştı. Terör endişesi ilk Madrid'de belirtildi. PKK-YPG FETÖ'ye destek verilmemesini taahhüde bağladık. Terörle mücadele yanında yaptırımların kalkması konuşuldu. Terörle mücadeleyi diplomasi yoluysa da ilerlettik." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA DÖNECEK Mİ?

Bakan Fidan, Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16 savaş uçakları hakkında "İsveç yasası Meclis'ten geçince Kongre'ye mektup yazıldı. ABD yönetimi kongre ile anlaşmadan satış olmuyor. F-35 ile ilgili problem bizim hava savunma sistemi arayışımızın sonucu olarak ortaya çıktı. F-35'in biz müşterisi değil üretici ortaklarından biriydik. Bunu elimine etmek için çalışmalarımız devam ediyor. Maddi zararı tazmin için ciddi çalışmalar var. S-400 kararı sonrası Hisar sınıfı doktrini uyguluyoruz. Hava savunmamızı temin etmeliyiz." açıklamasında bulundu.

ABD'li yetkililerin Türkiye'nin F-35 programına dönüş sinyalindeki açıklamalarına da değinen Bakan Fidan, "Neden olmasın? Ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz." dedi.

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