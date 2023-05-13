Türkiye'den F-35 resti: Biz artık paramızı istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları cevapladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşünün mümkün olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Biz artık paramızı istiyoruz. Biz oraya ödediğimiz paranın iade edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'LİLER YALVARSA BİLE ALMAYIZ"

Öte yandan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Demir, 'F-35'leri ABD'liler yalvarsa bile almama tarafındayım. KAAN, F-35'ten belki daha iyi olacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Demir'in açıklamaları şu şekilde:

F-35'leri ABD'liler yalvarsa bile almama tarafındayım. KAAN, F-35'ten, belki ondan da daha iyi olacak. KIZILELMA'nın devreye girmesi, TCG Anadolu Gemisi Türkiye için çok önemli. Bizler güç üçgeni oluşturacağız. KAAN önemli ama diğer arkadaşları da buna güç katacak. Hava üstünlüğü anlamında hareket opsiyonları size avantajlar sağlayacak. Onun için F-35 verecekler mi vermeyecekler mi biz o tarafa bakmıyoruz. Yeni sistemler yapmamız gerekiyor biz buna bakıyoruz. Biz hedefler koyarak bunu yapıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz.