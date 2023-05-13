İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2023 Cumartesi / 23 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5711
  • EURO
    21,2637
  • ALTIN
    1265.12
  • BIST100
    4795.61
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'den F-35 resti: Biz artık paramızı istiyoruz
Savunma

Türkiye'den F-35 resti: Biz artık paramızı istiyoruz

Canlı yayında gündemi değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 programına yeniden dönüşle ilgili soruya, 'Biz artık paramızı istiyoruz. Biz oraya ödediğimiz paranın iade edilmesini istiyoruz.' cevabını verdi.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 14:46 - Güncelleme:
Türkiye'den F-35 resti: Biz artık paramızı istiyoruz
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CNN Türk'te gündeme ilişkin soruları cevapladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin F-35 programına yeniden dönüşünün mümkün olup olmadığına ilişkin soruya cevap veren Çavuşoğlu, "Biz artık paramızı istiyoruz. Biz oraya ödediğimiz paranın iade edilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'LİLER YALVARSA BİLE ALMAYIZ"

Öte yandan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de ABD ile yaşanan F-35 krizine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Demir, 'F-35'leri ABD'liler yalvarsa bile almama tarafındayım. KAAN, F-35'ten belki daha iyi olacak.' ifadelerini kullanmıştı.

Demir'in açıklamaları şu şekilde:

F-35'leri ABD'liler yalvarsa bile almama tarafındayım. KAAN, F-35'ten, belki ondan da daha iyi olacak. KIZILELMA'nın devreye girmesi, TCG Anadolu Gemisi Türkiye için çok önemli. Bizler güç üçgeni oluşturacağız. KAAN önemli ama diğer arkadaşları da buna güç katacak. Hava üstünlüğü anlamında hareket opsiyonları size avantajlar sağlayacak. Onun için F-35 verecekler mi vermeyecekler mi biz o tarafa bakmıyoruz. Yeni sistemler yapmamız gerekiyor biz buna bakıyoruz. Biz hedefler koyarak bunu yapıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.