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Savunma

Türkiye'den geleceğe güçlü adım! AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız hava aracı AKSUNGUR'un milli motor TEI-PD170 ile 40 bin feet yüksekliğe çıkmasıyla TEI-PD170 irtifa rekoru kırdı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu yaptığı paylaşımda, 'Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA20 Nisan 2025 Pazar 12:00 - Güncelleme:
Türkiye'den geleceğe güçlü adım! AKSUNGUR'dan milli motorla irtifa rekoru
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TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, AKSUNGUR, TEI'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği PD170 motoruyla gerçekleştirdiği uçuşta 40 bin feet yüksekliğe çıktı. Bu uçuşla milli motor TEI-PD170 en yüksek irtifasına ulaştı.

AKSUNGUR'DAN MİLLİ MOTORLA İRTİFA REKORU KIRDI

Ayrıca bu uçuş, ASELSAN tarafından geliştirilen milli kamera AF500 ve ASPİLSAN'ın geliştirdiği milli ısıtıcılı bataryanın da AKSUNGUR ile test edildiği en yüksek irtifa oldu.

"GELECEĞE DAHA DA GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜYORUZ"

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, AKSUNGUR'un, 40 bin feet yükseklik denemesiyle bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Aldığımız her başarıyla daha da yükseğe çıkıyor ve geleceğe daha da güçlü adımlarla yürüyoruz. Güçlü bir geleceğin teminatı olan bu başarıyla gurur duyuyorum. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çeşitli faydalı yüklerle ve yeni yeteneklerle donatılan AKSUNGUR, geçen hafta ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurmuştu.

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