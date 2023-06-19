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Savunma

Türkiye'den gövde gösterisi! Dünyaya damgasını vuracak

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, en yeni ürünlerini sergileyeceği Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 için gün sayıyor, “CANiK M3” ve 'TARGAN' da bu fuarda ilk defa görücüye çıkıyor.

IHA19 Haziran 2023 Pazartesi 13:25 - Güncelleme:
Türkiye'den gövde gösterisi! Dünyaya damgasını vuracak
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF'23 için geri sayım başladı. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen IDEF'23 25-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye'nin savunma sanayi alanında dünyadaki yükselen değeri olma yolunda katkı sunmaya devam eden CANiK de IDEF'23 için hazırlıklarını sürdürüyor.

CANiK M3 ve TARGAN ilk defa görücüye çıkıyor

IDEF'23'te CANiK tarafından üretilen Türkiye'nin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB'nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3 ilk defa görücüye çıkıyor. Bununla birlikte Açık Deniz Karakol Gemilerinde kullanılacak deniz tipi milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) istasyonu, HAVELSAN'ın alt yükleniciliğinde SYS Grup şirketlerinden UNIROBOTICS tarafından geliştirilen, TARGAN da bu fuarda ilk defa görücüye çıkacak.

"ÇITAYI DAHA YÜKSEĞE ÇIKARACAĞIZ"

Orta kalibre top üretimi, milli silah kuleleri, yeni uçaksavar CANiK M3 ve CANiK ACADEMY ana gündem maddeleri olacak

IDEF'23 ile görüşlerini paylaşan CANiK Genel Müdürü C. Utku Aral, "CANiK olarak bu yıl gururla paylaşacağımız pek çok yeniliği hayata geçirmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Heyecanla beklediğimiz IDEF'te de bu alanda geliştirdiğimiz yeni ürünlerimiz ve vizyon projemiz CANiK ACADEMY ile ilgili önemli gelişmeleri paylaşacağız. CANiK'in Birleşik Krallık merkezli köklü AEI Systems firmasını satın alması ile birlikte Türkiye, dünyada kullanımı yaygınlaşan ve kritik önem kazanan orta kalibre top üretiminde söz sahibi oldu. Bununla birlikte grup şirketlerimizden UNIROBOTICS'in geliştirmiş olduğu yüksek teknolojiye sahip milli silah kulelerinin tamamı yine IDEF'23 Fuarı kapsamında görücüye çıkıyor. Tüm bu yeni ürünler ile yüksek katma değerli savunma sanayi ürünü ihracatında çıtayı daha yükseğe çıkaracağız. Milli teknoloji hamlemizin ürünü olan ve yüksek ihracat potansiyeline sahip tüm ürünlerimizi görmek için herkesi IDEF fuar alanındaki standımızda bekliyoruz" dedi.

  • CANiK M3
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  • savunma

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