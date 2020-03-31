31 Mart 2020 Salı 19:46 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 19:48

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon söz konusu sözleşme ile, ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye için RAM Blok 2/2A Güdümlü Füze bileşenleri üretileceğini açıkladı.



Toplam değeri yaklaşık 146 milyon dolar olan sözleşme kapsamında teslimatların Haziran 2025’e kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı

Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan MİLGEM ADA Sınıfı Denizaltı Savunma Harbi Korvetleri, RIM-116 RAM Sistemini kullanıyor.

Konuşlu bulunduğu platformu gemisavar füzelere karşı korumak üzere tasarlanan RIM-116 RAM Sistemi, 21 füze kapasiteli lançerden oluşuyor. Sistem, 9 kilometre menzile, Mach 2+ hıza ve 11.3 kilogram ağırlığındaki blast fragmentation harp başlığına sahip.