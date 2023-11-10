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Savunma

Türkiye'den heyecanlandıran bor hamlesi! TUSAŞ'ın teknoloji harikasına entegre edilecek

Dünya bor madenin yüzde 73'nü barındıran Türkiye'nin savunma sanayisi neferi TUSAŞ'ın teknoloji harikası ATAK-2 helikopteri için heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Türkiye bor madeni ile TUSAŞ'ın ATAK-2 helikopteri için resmen düğmeye bastı.

10 Kasım 2023 Cuma 15:50 - Güncelleme:
Türkiye'den heyecanlandıran bor hamlesi! TUSAŞ'ın teknoloji harikasına entegre edilecek
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Savunma sanayisinde dünyadan büyük bir rağbet gören Türk savunma sanayisi heyecanlandıran bir hamle daha geldi. Dünya bor madeni rezervlerinin yüzde 73'üne sahip Türkiye söz konusu yeraltı kaynağını savunma sanayisinde kullanmak için düğmeye bastı. Muadillerine göre çok daha fazla enerjiye sahip bor madeni ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın ardından şimdi de TUSAŞ'ın teknoloji harikası ve TSK'nın göz bebeği ATAK-2 helikopterinden kullanılacak.

TÜRKİYE'DEN TUSAŞ'IN TEKNOLOJİ HARİKA İÇİN BOR HAMLESİ

Türkiye bu hamle ile dünyada eşi benzeri olmayan bir teknolojiye imza atacak. Bor madeni ile yeni nesil taarruz helikopteri ATAK-2 iddialı bir zırha bürünecek. Elmas ve nitrürden daha dayanıklı olan kübik bor ATAK-2 helikopterine esneklik, kaçış alanı ve hızını artıracak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "ATAK-2 helikopterimizde insan yapımı ve dünyanın en sert malzemesi bor karbür kullanıyoruz." ifadelerini kullandı. Bor karbürün diğer geleneksel malzemelere göre, yüzde 70 daha hafif olduğu biliniyor. Savunma sanayisinde hafifliğin ön planda olduğu yelek ve helikopter zırhlarında kullanımı görülürken, milli tank Altay'da da bor karbür kullanılıyor.

TESLİMAT 2025'TE YAPILACAK

T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri Projesi Kara Kuvvetlerinin ihtiyacı üzerine 2009'da geliştirilmeye başlandı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Askeri taarruz helikopterlerinin üretimini ise TUSAŞ üstlendi. T129 ATAK helikopteri, özgün silah ve yazılımın entegre edilmesiyle yeni bir şekil aldı. Helikopterde ilk uçuş 2011 yılında gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine ise 2014 yılında teslimatı yapıldı. Proje kapsamına TSK'ya şimdiye kadar 57 adet T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri teslim edildi. Bu gelişmelerin ardından ATAK-2 helikopteri projesi başlatıldı. ATAK helikopterinin "ağır abisi" olarak bilinen projede imzalar 22 Şubat 2019'da atıldı.

ATAK-2, T129 Atak ve T625 helikopterinde elde edilen kabiliyet ve teknolojiler ışığında tamamen yeri ve milli olarak geliştirildi. ATAK-2'nin TSK'ya teslimatının 2025'te yapılması planlanıyor. İlk etapta 3 adet ATAK 2 helikopteri teslim edilecek.

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