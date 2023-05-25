Türkiye'den HGK-84 hamlesi! Dünyaya meydan okuyan görüntü geldi

TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan paylaşımda, "Vuruş kabiliyetinde yüksek SAGE hassasiyeti" başlığı kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN HGK-84 HAMLESİ! DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN GÖRÜNTÜ GELDİ

Atış videosunun yer aldığı paylaşımda, "Yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı KAŞİF entegreli HGK 84 tam isabet hedefte" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca "Alt bileşen millileştirme çalışmalarımızla savunma sanayiimiz daha güçlü, daha bağımsız" denildi.

TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinde ve kit alt sistemlerinde çığır açan bir seviyeye geldi.

5 ila 6 santim sapma ve mühimmatla hedefi vurabilme kabiliyetine, dünyadaki bir kaç ülke sahip.