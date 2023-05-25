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Savunma

Türkiye'den HGK-84 hamlesi! Dünyaya meydan okuyan görüntü geldi

TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı KAŞİF entegreli HGK-84 tam isabet hedefte. TÜBİTAK atış videolarını sosyal medya hesabından paylaştı. 5 ila 6 santim sapma ve mühimmatla hedefi vurabilme kabiliyetine, dünyadaki bir kaç ülke sahip.

25 Mayıs 2023 Perşembe 15:41 - Güncelleme:
Türkiye'den HGK-84 hamlesi! Dünyaya meydan okuyan görüntü geldi
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TÜBİTAK SAGE tarafından yapılan paylaşımda, "Vuruş kabiliyetinde yüksek SAGE hassasiyeti" başlığı kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN HGK-84 HAMLESİ! DÜNYAYA MEYDAN OKUYAN GÖRÜNTÜ GELDİ

Atış videosunun yer aldığı paylaşımda, "Yerli ve milli küresel konumlama sistemi alıcısı KAŞİF entegreli HGK 84 tam isabet hedefte" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca "Alt bileşen millileştirme çalışmalarımızla savunma sanayiimiz daha güçlü, daha bağımsız" denildi.

TÜBİTAK SAGE güdüm kitlerinde ve kit alt sistemlerinde çığır açan bir seviyeye geldi.

5 ila 6 santim sapma ve mühimmatla hedefi vurabilme kabiliyetine, dünyadaki bir kaç ülke sahip.

  • TÜBİTAK SAGE
  • HGK-84
  • KAŞİF

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