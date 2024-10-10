Türkiye'den İsrail'e Su-25 çalımı

ABD basını, Türkiye tarafından modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarını ele aldı.



Azerbaycan'ın Bakü'de düzenlenen bir savunma fuarında Türk askeri teknoloji şirketleri tarafından modernize edilen Rus askeri donanımını kamuoyuna tanıttığını yazan ABD basını, fuarda yükseltilmiş Su-25 Frogfoot saldırı uçağının da sergilendiğini kaydetti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) modernize ettiği Su-25'lerin Türk yapımı akıllı bomba ve füzelerle uzaktan vuruş kabiliyeti kazandırıldığına vurgu yapıldı.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E SU-25 ÇALIMI

Azerbaycan'ın Su-25 modernizasyonu için İsrail yerine Türkiye'nin seçilmesine işaret eden ABD basını, "Seçim ilginçti. Zira İsrail'in Su-25'leri yükseltme deneyimi vardı, tıpkı İsrail merkezli savunma sanayii şirketi Elbit Systems'in Gürcistan'ın Su-25 filosunda yaptığı gibi. Azerbaycan, Su-25'lerin Türkiye'nin yerli mühimmatlarıyla uyumlu olmasını tercih etmiş olabilir. Çünkü bu, Ankara ve Bakü'nün ortak siyasi hedefi olan Türk ordusuyla birlikte çalışabilirliğini artıracaktı" ifadelerini kullandı.

Bayraktar TB2'lerin Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli rol oynadığına atıfta bulunan ABD basını, "Modernizasyonlar Bakü'nün eski donanımlardan oluşan niceliksel cephaneliğini sürdürmede ve genel kalitesini iyileştirmede değer gördüğünü gösterebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı niteliksel ve niceliksel üstünlüğünü sürdürmek istemesinin makul olduğunu kaydeden ABD basını, Ermeni hükümetinin silahlı kuvvetlerini yeniden inşa ettiğini ayrıca, tüm hava kuvvetlerinde bulunan tek savaş uçağı olan dört Rus Su-30SM Flanker'ını yenilemek için Hindistan'dan yardım istediğini belirtti.

SU-25 UÇAĞI İLK TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Azerbaycanlı savaş pilotlarının kullanımına verilen uçakların test uçuşları başarıyla yapıldı. TUSAŞ tarafından modernize edilecek Su-25 uçakları, Su-25 ML (Modernize edilmiş Laçın) şeklinde isimlendirilecek.