Türkiye'den Karadeniz sathında savaş riski uyarısı: Sorumluluk üstlenmeye hazırız

Karadeniz'de 28 Kasım'da ticari gemilere düzenlenen saldırıların ardından bilgi alınan Türk diplomatik kaynaklara göre, savaşın kendi sahillerine doğru genişletilmesine ve Karadeniz sathına yayılması riskine karşı uyaran Türkiye, yalnızca ilgili aktörler tarafından değil, dünyadaki hiçbir ülke tarafından Karadeniz'in güvenliğinin tehdit edilmesine izin vermeyeceğini vurguluyor.

Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik müzakere sürecini güçlü bir şekilde desteklerken, her türlü barış anlaşmasıyla ilgili olarak sadece Rusya ve Ukrayna'nın nihai kararı alma hakkı olduğunu belirtiyor.

Savaşın başından beri Karadeniz Tahıl Girişimi, taraflar arasında esir takasının sağlanması gibi önemli konularda uzlaşı sağlanmasına öncülük eden Türkiye, savaşın sonlandırılmasına öncelik atfediyor.

Savaş farklı şekillerde hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya zarar verirken, iki tarafla da irtibatı bulunan nadir ülkelerden biri olan Türkiye, barışa giden süreçte her türlü desteği sağlamaya hazır bulunuyor.

Savaşın sonlanmasının ardından tarafların mutabık kalacağı bir barış anlaşması temelinde sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili olarak ise Türkiye, Karadeniz'de başka ortakların da katılımıyla deniz alanında sorumluluk üstlenmeye ve öncülük etmeye prensipte hazır olduğunu teyit ediyor.

- TÜRKİYE'NİN AVRUPA'NIN SAVUNMASINA KATKISI

Kaynaklara göre, Türkiye Avrupa'nın savunmasında büyüklüğü ve kapasitesiyle önemli bir rol oynuyor.

NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve NATO harekat ve misyonlarına en büyük ikinci katkıyı sağlayan ülke olan Türkiye'nin, 7 milyar dolardan fazla değerde savunma sanayi ürünü ihraç ettiği de hatırlanıyor.

Bunu mümkün kılan Türk savunma sanayisinde 100 bin kişi istihdam ediliyor.

Bu konumdaki bir ülkenin girişimlerin dışında bırakılması kendi savunma yapısını oluşturmaya çalışan Avrupa Birliği'nin (AB) çıkarına da hizmet etmiyor.

- NATO'NUN GENİŞLEMESİ

Türkiye, NATO'nun genişleme politikasının Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 10. maddesine dayandığını ve buna göre herhangi bir katılımın aynı zamanda mevcut üyelerin güvenliğine katkı sağlayacağının düşünülmesi halinde yeni katılımların mümkün olabileceğini hatırlatıyor.

Buna göre, eğer mevcut üyeler yeni bir genişlemenin mümkün olmadığını düşünüyorsa, buna da saygı duyulması gerekiyor.

Türkiye, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana, Ukrayna'nın bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine yönelik desteğini devam ettiriyor.