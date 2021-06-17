Türkiye'den kardeş ülkeye teslim edildi! Tamamen yerli: Tuzakları bozacak

AA 17 Haziran 2021 Perşembe 12:28 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:28

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Karabağ Savaşı'nda kurtarılan topraklara yönelik şehir turu sırasında övgü dolu sözler kullandıkları MEMATT'ın teslimatları sürüyor.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ve özel sektör iş birliğiyle Ar-Ge, dizayn, prototip ve seri üretim, sertifikasyon çalışmaları 14 ayda tamamlanan MEMATT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına hazır hale getirildi.

Karabağ Savaşı'nda kurtarılan topraklardaki mayınların temizlenmesine yönelik ihtiyaçlar üzerine 20 araçlık sözleşme imzalandı ve hızla partiler halinde teslimata başlandı.

Uzaktan kumandalı MEMATT, anti-personel mayınları etkisiz hale getirerek, sahada mevcut bitki örtüsünü temizleyecek şekilde son teknolojiyle tasarlandı. Teçhizatın saha performansı, süratli parça değişimi, çoklu apart kullanımı gibi birçok özelliği bulunuyor.

Üstün bir donanıma sahip teçhizat, zor şartlar için tasarlanan ve dış kuvvetlere karşı dayanıklı metal levhadan üretilen gövde, motor hava emiş korumalı filtre sistemi, zırh çeliğinden üretilen Armox 500T koruma kalkanı, sert zeminlere karşı maksimum dayanıklılık sağlayan çelik palet ve kolay değişebilir karbür uçlardan oluşan tiller ataşmanla görev yapıyor.

Hidrolik sensörlerle ekipmanların gerçek zamanlı analizi sonucu arızalar tespit ediliyor, aynı zamanda erken önleme sistemiyle makine korunuyor.

Yaklaşık 2 metrelik mayın temizleme genişliğine sahip araç, 8 kilogram TNT patlama direncine dayanıklı bulunuyor.

Uzaktan kumandayla 500 metreden fazla haberleşme mesafesine sahip araç, konteyner, treyler, kargo uçağı ve helikopterle taşınabiliyor.