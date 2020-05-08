08 Mayıs 2020 Cuma 09:58 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 10:00

Demir, savunma dergileri C4 Defence, MSI ve Defence Turkey’in ortak yayınına katılarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Demir, “S-400’de kurulum süreci devam ediyor ve belirli sistemler devreye alındı. Tedarik anlaşmasına eğitim, bakım, idame ve teknik destek gibi kalemler dâhil olsa da Rus personel S-400 bataryalarına istediği gibi ulaşamayacak. Bu konu kırmızı çizgimiz. Sistemlere dokunan, iş yapan taraflar Türk firmaları ve Türk Hava Kuvvetleri olacak” dedi.

F-35’E KATKIYA DEVAM



Türkiye’nin ortaklığının askıya alındığı F-35 savaş uçağı projesine de değinen Demir, “F-35 projesinde, üretime katkıyı durdurmak için tarih, Mart 2020’ydi. O yaklaşım şu anda ortada yok. Firmalarımız üretime devam ediyor. Bu tarihler tekrar düşünülecektir ancak bunun da o kadar kolay olmadığı zaten görülüyor. Biz F-35’in sadık bir ortağıyız. Türkiye’deki firmaların katkısı çok net görülüyor. Bu yaklaşımın devam etmemesini öngörüyoruz. Üretime sadık kalmaya devam edeceğiz. Küstük oynamıyoruz, olmayacak” diye konuştu.

Altay tankı motoru sürecinde bir ülke ile çalışmaların olumlu şekilde devam ettiğini belirten Demir, “İmzalar atıldı diyebiliriz. Olası bir olumsuzluk durumunda B ve C planlarımız da mevcut” dedi.

Demir ayrıca, TSK’nin envanterinde bulunan F-4E 2020 savaş jetinin ömrü uzatılması ile ilgili bir talep gelmediğini ama modernizasyon için çalışmaların olduğunu söyledi.