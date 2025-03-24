İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2025 Pazartesi / 25 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0062
  • EURO
    41,3702
  • ALTIN
    3698.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'den NATO'da bir ilk! 4 gemiyle birden katıldı
Savunma

Türkiye'den NATO'da bir ilk! 4 gemiyle birden katıldı

Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacağı tatbikat Cadiz'de başladı. Türkiye, bu tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep ile katılıyor.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 13:52 - Güncelleme:
Türkiye'den NATO'da bir ilk! 4 gemiyle birden katıldı
ABONE OL

NATO'nun her yıl icra ettiği ve deniz alanındaki en büyük tatbikatı olarak değerlendirilen ve Türkiye'nin ilk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacağı Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı İspanya'nın güneyindeki Cadiz Körfezi'nde başladı.

NATO'nun son yıllardaki en büyük deniz tatbikatına Türkiye, İspanya, Almanya, Hırvatistan, ABD, Fransa, Yunanistan, Portekiz ve İtalya'dan yaklaşık 4 bin kadar asker, 30 askeri gemi, 2 denizaltı, amfibi birimler ve hava araçları katılıyor.

Cadiz Körfezi'nde bugün başlayan NATO'nun Dynamic Mariner/Flotex 25 tatbikatı 4 Nisan'a kadar devam edecek.

Tatbikata ev sahipliği yapan İspanya'nın Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, insansız araçlar gibi yeni teknolojilerin deniz operasyonlarına entegrasyonunun test edileceği tatbikatta, NATO'ya karşı orta ve yüksek yoğunluklu bir senaryoda, deniz gücünü yansıtma ve deniz kontrolünü uygulama kabiliyetinin hayata geçirileceği bildirildi.

İlk kez NATO Amfibi Görev Kuvveti'nin komutasını alacak olan Türkiye, bu tatbikata TCG Sancaktar, TCG Bayraktar, TCG Oruçreis ve TCG Gaziantep ile katılıyor.

  • NATO Tatbikatı
  • Amfibi Görev
  • TCG Filosu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.