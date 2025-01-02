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Savunma

Türkiye'den NATO'ya yeni teknoloji takviyesi! Bir ilke imza atıldı

Türk savunma sanayi devi ASELSAN, NATO'nun eskiyen teknolojisine çare oldu. Türk mühendislerin yerli ve milli olarak geliştirdiği ASELSAN teknolojisi NATO gemilerine entegre edildi. Kurumdan yapılan açıklamada bu entegrasyonun ilk defa gerçekleştiği bildirildi.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 17:22 - Güncelleme:
Türkiye'den NATO'ya yeni teknoloji takviyesi! Bir ilke imza atıldı
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Türkiye'nin savunma sanayisini neferleri arasında yer alan ASELSAN, bir ilke imza attı. Türk savunma devi ASELSAN'ın geliştirdiği ARTCom 9671 HF ve ARTCom 9671 V/UHF telsizleri ilk defa NATO Gemi Sahil Gemi Muhabere Sistemine entegre edildi. Söz konusu sistemin NATO sahasında kullanılmaya başlandığı açıklandı.

NATO'NUN ESKİYEN TEKNOLOJİSİNE TÜRKİYE FORMÜLÜ! BİR İLKE İMZA ATILDI

ASELSAN'ın yerli ve milli olarak tasarladığı son teknoloji telsizler, NATO'nun Link-11 faaliyetlerinde kullandığı eski telsizlerin yerini alacak.

Konuya ilişkin ASELSAN'ın resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. ASELSAN'ın paylaşımında da bir ile imza atıldığına dikkat çekildi.

ESKİ NESİL TELSİZLER SON TEKNOLOJİYLE YENİLENDİ

Telsizlerin son teknoloji olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "ASELSAN ARTCom 9671 HF ve ARTCom 9671 V/UHF telsizlerinin, ilk defa NATO Gemi Sahil Gemi Muhabere Sistemine entegre edilerek, sahada kullanımına başlandı. Bu kapsamda; Link-11 faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla kullanılan eski nesil telsizler ve muhabere alt yapısı, son teknoloji yerli ve milli telsizlerle yenilendi." İfadelerine yer verildi.

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