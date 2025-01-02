Türkiye'nin savunma sanayisini neferleri arasında yer alan ASELSAN, bir ilke imza attı. Türk savunma devi ASELSAN'ın geliştirdiği ARTCom 9671 HF ve ARTCom 9671 V/UHF telsizleri ilk defa NATO Gemi Sahil Gemi Muhabere Sistemine entegre edildi. Söz konusu sistemin NATO sahasında kullanılmaya başlandığı açıklandı.

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ASELSAN'ın yerli ve milli olarak tasarladığı son teknoloji telsizler, NATO'nun Link-11 faaliyetlerinde kullandığı eski telsizlerin yerini alacak.

Konuya ilişkin ASELSAN'ın resmi sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. ASELSAN'ın paylaşımında da bir ile imza atıldığına dikkat çekildi.

ESKİ NESİL TELSİZLER SON TEKNOLOJİYLE YENİLENDİ

Telsizlerin son teknoloji olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "ASELSAN ARTCom 9671 HF ve ARTCom 9671 V/UHF telsizlerinin, ilk defa NATO Gemi Sahil Gemi Muhabere Sistemine entegre edilerek, sahada kullanımına başlandı. Bu kapsamda; Link-11 faaliyetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla kullanılan eski nesil telsizler ve muhabere alt yapısı, son teknoloji yerli ve milli telsizlerle yenilendi." İfadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

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