Türkiye'den S-400 sorusuna cevap: Herhangi bir füze saldırısı oldu da biz mi kullanmadık?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bakan Akar, F-35, F-16 ve S-400'lerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"FÜZE SALDIRISI OLDU DA BİZ Mİ KULLANMADIK"

S-400 ile ilgili soruya Bakan Akar, "S-400 ile ilgili kullanıma yönelik söylemler oluyor. Herhangi bir füze saldırısı oldu da biz mi kullanmadık? Batıya söylüyoruz, S-400'lerin kimseye zararı yok. Tehdit unsuru değil. Türkiye'ye füze atmayı, saldırmak için uçak göndermeyi düşünenler varsa onlar hariç." cevabını verdi.

Bakan Akar, "F-35 ile ilgili Ocak'ta bir heyetimiz ABD'ye gidecek. F-16 konusu ile ilgili olarak da bir heyetin yine Ocak ayında Senato'da görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor." dedi.