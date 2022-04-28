Türkiye'den SAMP-T açıklaması

TRT Haber'de soruları cevaplayan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeniden gündeme gelen SAMP-T füzesiyle ilgili olarak "Türkiye'nin hava savunma ihtiyacı çok kapsamlı. Patriot ve SAMP-T'yi görüşebiliriz diyoruz. Ama bu aşamada dahi teslimat süreleri 3 seneden filan başlıyor" dedi.

Demir, uzun menzilli yerli ve milli füze sistemi Hisar'ı kastederek "Biz SAMP-T ürününün benzerini çoktan yapmış olacağız" diye konuştu.

YENİDEN GÜNDEMDE

SAMP-T, İtalya ile Fransa'nın ortaklaşa kurduğu ve bir süre sonra 'Avrupa'nın füzesi' ismiyle anılan bir füze savunma sistemi. Sahip olduğu özelliklerle kendi alanında 'dünyanın en iyilerinden biri' olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye-Fransa-İtalya olarak üçlü attığımız adımları yeniden hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürme kararı aldık" şeklindeki açıklamasının ardından SAMP-T'nin ortak üretimi yeniden gündeme gelmişti.