Türkiye'den SAMP-T açıklaması: Süreç tamamlandı

Gazetelerin savunma muhabirleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kritik açıklamalarda bulundu.
İsmail Demir şöyle konuştu:
Projenin çerçevesi belli. İlk adım diyebileceğimiz tanımlama çalışmasını pratik olarak sonuçlandırdık, imza çalışmaları tamamlandı. Şu anda doğrudan siyasi duruş temelli bir tıkanma yok. En nihai aşama 3 ülkenin (Türkiye, İtalya, Fransa) ortak uzun menzilli hava savunma sistemi oluşturması.
Milli Muharip Uçak kendi mecrasında gidiyor. Onunla ilgili belirli aşamaları geçiyoruz. Uçağımızın şekli, şemali tasarımı ortaya çıktı. Milli Muharip Tasarım Merkezi'miz hizmete alınıyor.
Uydu şirketinin hukuki süreci kendi içinde devam ediyor. Formal yapılanma süreci ile ilgili olarak TUSAŞ orada olacak. Şirket varmış gibi projelerimiz devam edecek. Roket motorları konusunda mesafe alındı. Hibrit motor teknolojileri konusunda belli aşamaya gelindi.Uzaya bir sonraki sonda atışımız hibrit yakıtla olabilir.