İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2021 Cuma / 28 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5715
  • EURO
    9,0416
  • ALTIN
    415.51
  • BIST100
    1559.5
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'den SAMP-T açıklaması: Süreç tamamlandı
Savunma

Türkiye'den SAMP-T açıklaması: Süreç tamamlandı

Fransa ve İtalya ortaklığıyla üretilen SAMP-T savunma sistemlerinde yeni aşamaya geçilirken, Türkiye tarafından imza süreçlerinin sonuna gelindiği açıklaması yapıldı.

12 Mart 2021 Cuma 11:44 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 11:44
ABONE OL

Gazetelerin savunma muhabirleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir kritik açıklamalarda bulundu.

İsmail Demir şöyle konuştu:

SAMP-T'DE İMZA SÜREÇLERİ TAMAMLANDI

Projenin çerçevesi belli. İlk adım diyebileceğimiz tanımlama çalışmasını pratik olarak sonuçlandırdık, imza çalışmaları tamamlandı. Şu anda doğrudan siyasi duruş temelli bir tıkanma yok. En nihai aşama 3 ülkenin (Türkiye, İtalya, Fransa) ortak uzun menzilli hava savunma sistemi oluşturması.

MİLLİ MUHARİP UÇAK'TA YENİ AŞAMA

Milli Muharip Uçak kendi mecrasında gidiyor. Onunla ilgili belirli aşamaları geçiyoruz. Uçağımızın şekli, şemali tasarımı ortaya çıktı. Milli Muharip Tasarım Merkezi'miz hizmete alınıyor.

BİR SONRAKİ ATIŞ HİBRİT YAKITLA OLABİLİR

Uydu şirketinin hukuki süreci kendi içinde devam ediyor. Formal yapılanma süreci ile ilgili olarak TUSAŞ orada olacak. Şirket varmış gibi projelerimiz devam edecek. Roket motorları konusunda mesafe alındı. Hibrit motor teknolojileri konusunda belli aşamaya gelindi.Uzaya bir sonraki sonda atışımız hibrit yakıtla olabilir.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.