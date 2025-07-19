Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 ile gövde gösterisi

Kuveyt Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah'ın katılımıyla Salem es-Sabah Hava Üssü'nde düzenlenen törenle, Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA) resmi olarak Kuveyt Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı.

Törende Bayraktar TB2'nin gözetleme, keşif, hava desteği ve taktik operasyonlar gibi çeşitli görev alanlarındaki teknik ve operasyonel yetenekleri tanıtıldı. Savunma Bakanı Şeyh Abdullah Ali Abdullah es-Sabah, SİHA'ların hizmete alınmasının Kuveyt ordusunun modernizasyonu açısından kritik bir aşama olduğunu belirterek, bu gelişmenin ülkenin güvenlik kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Bakan, özellikle istihbarat ve gözetleme görevlerinde insansız hava araçlarının sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Ayrıca projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen yerli uzmanlara övgülerde bulunan Bakan es-Sabah, yerli yetkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Törenin sonunda Bayraktar TB2 SİHA'nın operasyonel yeteneklerini gösteren canlı bir gösterim gerçekleştirildi. Savunma Bakanı, demo sırasında SİHA'nın teknik kapasitesi hakkında yetkililerden bilgi aldı ve sistemin sunduğu imkanları yerinde inceledi.

ABD VE ÇİN SİHA'LARINI GERİDE BIRAKIP İHALEYİ KAZANMIŞTI

Bayraktar TB2, Kuveyt'in SİHA ihalesinde ABD ve Çin SİHA'larını geride bırakarak galip gelmişti.

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında 2023 yılında 370 milyon dolarlık anlaşma imzalanmıştı.