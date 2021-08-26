Türkiye'den şimdi de 'Atak' satın almak istiyorlar

26 Ağustos 2021 Perşembe 08:38 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 08:38

81 ülkeden, aralarında savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarının da bulunduğu üst düzey yetkilinin geldiği dünyanın sayılı savunma fuarları arasında olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, bu yıl da uluslararası savunma medyasının gündeminde geniş yer buldu. Dünyanın en saygın savunma dergisi olan İngiltere kökenli Jane's ve Afrika kıtası genelindeki gelişmelere yer veren istihbarat ve savunma haber sitesi Africa Intelligence sitesi fuara sayfalarında geniş yer ayırdı.

SİHA'LARA GELDİLER

Afrika kıtasındaki askeri ve istihbarat haberlerine yer veren yayın organı Africa Intelligence'da 23 Ağustos'ta yayınlanan haberde, fuardaki Afrikalı heyetlerin özellikle İHA/SİHA'ları görmek için İstanbul'a geldikleri bilgisine yer verildi. 'Ankara, savunma sanayiine yeni müşterileri çekmeye çalışıyor' başlıklı haberde "IDEF uçak modellerinden, zırhlı araçlara ve hepsinden de öte İHA/SİHA'ları inceleyen çok sayıda Afrikalı delegasyona ev sahipliği yaptı" ifadelerine yer verildi.

İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Dünyanın en etkili savunma yayın organları arasında yer alan Jane's de IDEF 2021'i sayfalarına taşıyarak Albatros-S insansız su üstü hedef botuna (USV) dikkat çekti. Albatros-S'nin yüksek seviyeli otonomiye sahip olduğu ve merkezi kumanda ve komuta merkezi olmadan diğer deniz araçlarıyla navigasyon ve işbirliği yapabilme kapasitesine sahip olduğuna vurgu yapıldı. Ukrayna'nın resmi haber ajansı Ukrinform'un dünyaya geçtiği iki haberde de, Ukrayna'nın havacılık ve uzay sanayi başlıkları altında Türk yetkililerle işbirliği yapma konusunda uzlaşıldığı bilgisine yer verildi.

FAS, TÜRKİYE'DEN 'ATAK' İSTİYOR

ABD merkezli Defense News'te yayınlanan habere göre, daha önce Türkiye'den 12 Bayraktar SİHA'sı satın alan Fas, şimdi de Atak helikopterleri almayı planlıyor. Haberde Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin hava kuvvetlerini güçlendirmek ve hava kuvvetlerinin gizlilik potansiyelini yükseltmek için başvurduğu ülkelerin başında Türkiye'nin geldiği belirtildi. Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmalarının başında İHA ve SİHA'ların geldiği bilgisine yer verilen haberde, Türkiye'nin ülkede başlıca silah, teçhizat ve mühimmat sağlayıcılardan birisini olduğu bilgisine yer verilerek Fas'ın Baykar firmasıyla Bayraktar TB2 SİHA'sının alımı için 70 milyon dolar değerinde bir anlaşma imzaladığının altı çizildi. İddiaya göre Fas'ın öncelik verdiği silahlar şöyle: Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi, Belçika, Fransa ya da İtalya'dan fırkateyn, Çin'den tanklar ve roketler, Türkiye'den T129 Atak saldırı helikopterleri. (Akşam Gazetesi)