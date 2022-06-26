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Savunma

Türkiye'den tarihi adım! Yerli ve milli 'oyun değiştirici' STM500 için düğmeye basıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Prof. Dr. İsmail Demir, 'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım!' notuyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. Tamamen milli olarak tasarlanan STM500 denizaltısı üretimi için düğmeye basıldı.

26 Haziran 2022 Pazar 11:20 - Güncelleme:
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Türk savunma sanayii, geliştirdiği yeni sistemlerle gücüne güç katmayı sürdürüyor. Havada, karada ve denizde nefes kesen yeniliklerin ardı arkası kesilmiyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. Demir paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım! Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan #STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz.
STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekâtı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak"
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