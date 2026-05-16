Türkiye'nin 160 adet F-16 hamlesi Yunan'ı telaşlandırdı! Atina'da 'Özgür' alarmı

Nisan ayında Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz yıl yürütülen stratejik faaliyetleri, savunma sanayii projelerindeki son durumu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetlerini detaylandıran 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Yayımlanan faaliyet raporuna göre, Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-16 savaş uçaklarının seri modernizasyon sürecine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Raporda, savaş uçaklarının modernizasyonunun 2026 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığı belirtildi. Söz konusu gelişmeyi gündemine alan Yunan basını, Eurofighter jetleri hazır olana kadar modernize edilecek 160 adet F-16 uçaklarının yıl sonuna kadar hazır hale geleceğini aktardı.

MURAD AESA RADARINA VURGU YAPTILAR

"F-16 Yapısal İyileştirme ve ÖZGÜR Serisi Modernizasyon Projesi" kapsamında kritik bir aşamaya ulaşıldığı ifade edilen haberde, modernizasyon sürecinin, Türk savunma sanayisinin yerli ürünleri kullanılarak tam bağımsızlığın hedeflendiği ÖZGÜR projesiyle uygulandığı belirtildi.

Projenin ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD AESA radarını içerdiğinin altı çizilen haberde, GÖKDOĞAN füzesinin bir hava hedefine karşı ilk başarılı fırlatılışının, bir F-16 ÖZGÜR uçağının AESA burun radarından alınan veri bağlantılı güdüm sistemi kullanılarak gerçekleştirildiği aktarıldı.

ASELSAN'ın ÖZGÜR programı kapsamındaki F-16 savaş uçakları için geliştirilen FEWS öz savunma sisteminin kritik parçaları olan RF karıştırma sistemi ve RWR sisteminin sertifikasyon çalışmalarını yakın zamanda tamamladığı dile getirildi.

ASELSAN'ın faaliyet raporunda, ÖZGÜR programının F-16 modernizasyonunun ikinci aşaması için ARIA-A 220 RF karıştırma sistemi ve ARK-A 300 radar uyarı alıcısının (RWR) sertifikasyonunu tamamladığını vurguladığı ifade edildi.

KAAN, KIZILELMA, ANKA 3 VE EUROFİGHTER DETAYI

Modernizasyon süreci tamamlandığında F-16'ların Eurofighter Typhoon, KAAN, KIZILELMA ve ANKA 3 ile devasa bir hava gücü oluşturacağı belirtildi. İnsansız platformlar için geliştirilen FEWS-U sisteminin, yakın zamanda KIZILELMA savaş uçağında test edildiği ve bu testin, ANKA 3 veya gelecekteki diğer insansız savaş uçaklarına entegrasyon için önemli veriler sağlayacağı aktarıldı.

Türkiye'nin, ÖZGÜR programı kapsamında üst seviyeye yükseltilmiş en az 160 adet F-16 BLOCK 40/50 uçağından oluşan bir filoya sahip olacağı ifade edilen haberde, bu gelişmenin Yunan Hava Kuvvetleri için büyük risk teşkil ettiği dile getirildi.