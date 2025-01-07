Türkiye'nin 2 bin km'lik füze hamlesi panikletti: Türkler için türünün ilk örneği

Avrupa basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısını ardından Çelik Kubbe Projesi'ne ilişkin yaptığı açıklamaları gündemine aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "800 kilometre ve üzeri menzile sahip füze stokumuzu güçlendirme, 2 bin kilometrenin üzerinde menzile sahip füze geliştirme programımızı hızlandırma kararındayız" sözlerini yakın markaja alan Avrupa basını, "Ankara stratejik füze programını hızlandırıyor" başlığıyla bir haber yayımladı.

TÜRKİYE'NİN FÜZE HAMLESİ BATI DA SES GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamaya atıfta bulunan Polonya basını Defence Blog, Erdoğan'ın stratejik rekabetin tanımladığı bir coğrafyada Türkiye'nin savunma kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin önemine değindiğini yazdı.

Polonya basını haberinde, "Üç kıtanın kavşağında konumlanan Türkiye'nin coğrafi önemi, onu küresel güç dinamiklerinin merkezine yerleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balistik füze geliştirme konusuna özel vurgu yaptığını hatırlatan Avrupa basını, Türkiye'nin mevcut stokların artırılması ve uzun menzilli sistemlere yönelik programların hızlandırılması yönündeki planlarını açıkladığını aktardı.

Türkiye'nin hamlesinin kapsamı hakkında bilgi veren Defence Blog haberinde, "Türkiye'nin füze programı, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki stratejik etki alanını genişleterek bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirebilir." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN YENİ SAVUNMA KAPASİTESİYLE MEYDAN OKUYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokunun güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programını hızlandırmayı kararlaştırdığını söylemesi Yunanistan basınında da yankı buldu.

Türkiye'nin askeri kapasitesini giderek genişlettiğini yazan Yunanistan merkezli Nemesis, "Erdoğan yeni savunma kapasitesiyle meydan okuyor" başlığını attı. Yunan basını haberinde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar agresif retoriğine geri döndü ve Türkiye'nin füze kapasitelerini ciddi oranda güçlendirme planlarını aktardı. Erdoğan açıklamalarında yeni füze menzilinin 2000 kilometre olabileceğini duyurdu" dedi.

"YENİ FÜZE PROGRAMININ MENZİLİ 2 BİN KM" SÖZLERİNİ ÖNE ÇIKARDILAR

Bir diğer Yunan basını Topontiki de, "Erdoğan açıkladığı yeni füze programının menzili 2 bin km" başlığıyla bir haber yayımladı. Topontiki haberinde, bu planların Türkiye'nin bölgedeki iddiasını güçlendirebileceğini yazdı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Düşmanlara korku salacağız" ifadelerini öne çıkararak Yunanistan'ın gelişmeleri izlediğini belirtti.

İSRAİL BASININDA DA SES GETİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ayrıca İsrail basınında da ses getirdi. İsrail basını Israel Hayom gazetesi, "Türkiye şu anda hem ordusunu hem de donanmasını genişletmek için çaba gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu. Haberin devamında ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasındaki 2000 kilometre menzil detayını öne çıkararak "bu gelişme dikkatle izleniyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN TÜRÜNÜN İLK ÖRNEĞİ OLACAK"

Son olarak Yunanistan basınından Skai.gr haber site ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "düşmanlara korku salacağız" sözlerine dikkat çekerek "2000 km menzil" açıklamalarıyla birlikte öne çıkardı. Yunan basını ayrıca füzelerin Türkiye için türünün ilk örneği olduğunu yazdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz sistemlerinde Piri Reis Denizaltısını hizmete aldıklarını, Hızır Reis Denizaltısının deniz denemelerine başlandığını, Murat Reis'in donatım çalışmalarına devam ettiklerini, TCG Derya, İstanbul, Üsteğmen Arif Ekmekçi ve MARLIN silahlı insansız deniz aracının teslim edildiği bilgilerini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı'nın ardından "Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'ne, 'bismillah' dedik. SİPER Ürün-1 sistemi envantere girdi. Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice savunma projesini geride bıraktığımız yıl devreye aldık, ilerlettik veya başlattık. 2025 yılında inşallah bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Geçtiğimiz hafta ana muhalefetin 'safsata' diyerek burun kıvırdığı Mavi Vatan'da donanmamızın gücüne güç katacak projelerin startını verdik. MİLGEM Projemiz ile ülkemizin ilk korvet ve fırkateynlerini yüzde 100 yerli ve milli olarak tasarladık, inşa ettik. Envanterdeki 5 gemimize ilaveten halihazırda 7 MİLGEM fırkateynimizin inşası devam ediyor. Bu projelerimizden edindiğimiz birikimlerle TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribimizin ilk kaynağını İstanbul tersanesinde ve milli denizaltımızın ilk kaynağını ise Gölcük Tersanesi'nde gerçekleştirdik. Milli uçak gemimizi, TCG Anadolu'nun ağabeyi olarak görüyoruz. Tamamlandığında Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak bu projelerin de hizmete girmesiyle çok kritik bir ihtiyacımızı daha gidermiş olacağız. Dosta güven aşılayan, düşmana korku salan bir Türkiye için savunma sanayi sektörümüzün tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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