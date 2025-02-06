Türk savunma sanayisindeki önemli gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun Aksungur İHA'sı ile ilgili yaptığı açıklamaları gündeme taşıdı.

Yunan basını, TUSAŞ'ın Trump yönetiminin yasadışı göçmenleri sınır dışı etme ve yeni göçmenlerin girişini engelleme çabaları kapsamında, Meksika sınırında keşif operasyonlarında kullanılması amacıyla uzun süre havada kalabilen Aksungur İHA'sını ABD'ye teklif ettiğini yazdı.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'nun "Meksika sınırını koruması amacıyla ABD'ye Aksungur İHA'yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir. Şaşırdılar, böyle bir teklif beklemiyorlardı" açıklamasına haberde yer verildi.

Haberde, "ABD ordusunun elinde çok sayıda İHA olmasına rağmen Aksungur, benzer İHA'lara göre satın alma maliyetinin daha düşük olması, sensörlerinin gece veya gündüz koşullarında insan aktivitesini tespit edebilmesi gibi bir avantaja sahip" ifadeleri kullanıldı.