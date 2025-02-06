İSTANBUL 5°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8813
  • EURO
    37,2842
  • ALTIN
    3295.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye'nin ABD'ye Aksungur İHA teklifi Yunanistan'da ses getirdi
Savunma

Türkiye'nin ABD'ye Aksungur İHA teklifi Yunanistan'da ses getirdi

Türkiye'nin Meksika sınırında kullanması için ABD'ye yaptığı Aksungur İHA teklifi Yunanistan'da geniş yankı buldu.

Star Gazetesi6 Şubat 2025 Perşembe 12:59 - Güncelleme:
Türkiye'nin ABD'ye Aksungur İHA teklifi Yunanistan'da ses getirdi
ABONE OL

Türk savunma sanayisindeki önemli gelişmeleri yakından takip eden Yunan basını, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun Aksungur İHA'sı ile ilgili yaptığı açıklamaları gündeme taşıdı.

ABD'YE AKSUNGUR İHA TEKLİFİ

Yunan basını, TUSAŞ'ın Trump yönetiminin yasadışı göçmenleri sınır dışı etme ve yeni göçmenlerin girişini engelleme çabaları kapsamında, Meksika sınırında keşif operasyonlarında kullanılması amacıyla uzun süre havada kalabilen Aksungur İHA'sını ABD'ye teklif ettiğini yazdı.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'nun "Meksika sınırını koruması amacıyla ABD'ye Aksungur İHA'yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem, etkili bir çözüm olabilir. Şaşırdılar, böyle bir teklif beklemiyorlardı" açıklamasına haberde yer verildi.

Haberde, "ABD ordusunun elinde çok sayıda İHA olmasına rağmen Aksungur, benzer İHA'lara göre satın alma maliyetinin daha düşük olması, sensörlerinin gece veya gündüz koşullarında insan aktivitesini tespit edebilmesi gibi bir avantaja sahip" ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.