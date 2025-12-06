Türkiye'nin alacağı F-35'ler iki ülkeyi korkuttu: Büyük darbe vuracak

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Milken Enstitüsü tarafından Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen bir konferansta gündemi değerlendirdi.

F-35'LER İÇİN YEŞİL IŞIK

Barrack, ABD ile Türkiye arasında müzakere edilen önemli başlıkların çoğunun çözüme kavuştuğunu açıkladı. Barrack ayrıca ABD-Türkiye arasında müzakere edilen F-35 gibi konuların da "4 ila 6 ay içinde" çözülebileceğinin sinyalini verdi. Barrack'ın bu açıklamaları komşu ülke Yunanistan ve katil İsrail'de gündem oldu. Yunan ve İsrail basını konuyu yakın takibe aldı.

Barrack'ın açıklamalarının ardından Türkiye'nin F-35 alma ihtimalini değerlendiren Yunan basını, Atina için kötü haberleri peş peşe geldiğini yazdı. Türk savunma devi ASELSAN'ın Mısır'da yeni bir üs açmasını da değinen Atina basını, bunun Yunanistan'ın Güneydoğu Akdeniz'deki geleceği açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

ATİNA'DAN "EN KÖTÜ SENARYOYA HAZIRLANMALIYIZ" TELAŞI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin F-35 konusunda bir açıklama yaptığını yazan Yunan basını haberinde, "Hamlelerimizi her zaman en kötü senaryoya yani Türkiye'nin F-35'lere sahip olmasına göre planlamamız gerek." ifadelerine yer verdi.

Yunanistan'ın ABD ve İsrail'den F-35 uçaklarını bir an önce talep etmesi gerektiğini aktaran Atina basını, "Çünkü Türkler, güvenli hava koridorları açarak düşman hava savunmasını çökertebilme yeteneğine sahip." dedi.

"İSRAİL-YUNAN LOBİSİ İÇİN BİR YENİLGİ OLACAK"

Farklı bir Yunanistan basını da "Barrack'ın F-35 açıklaması Atina'da endişe yarattı" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde, "Atina, ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin, Türkiye'nin 4-6 ay içinde F-35 savaş uçağı alımına onay verebileceği yönündeki bugünkü açıklamasından kaygılı. Bu söylemler gerçekleşirse böyle bir hamle özellikle ABD'deki İsrail-Yunan lobisi için bir yenilgi olacaktır" denildi.

"TÜRKLER BU SATIN ALMA İLE GÜÇLERİNE GÜÇ KATACAKLAR"

Barrack'ın sözlerine dikkat çeken İsrail basını ise ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı teslimatını onaylamasının önündeki engellerin sadece birkaç ay içinde çözüleceğini söylediğini hatırlattı. Türkiye'nin savaş uçağı filosunu yenileme çalışmalarına değinen Tel Aviv basını haberinde, "Bunun en büyük kanıtı İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı alması ve kendi milli muharip savaş uçağı KAAN'ı geliştirmeye devam etmesidir" dedi. Haberde ayrıca Türkiye'nin NATO'nun en büyük ordularından birine sahip olduğuna dikkat çekilerek, "Türkler bu satın alma ile güçlerine güç katacaklar" ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE HEM YUNANİSTAN'A HEM DE İSRAİL'E BÜYÜK DARBE VURACAK"

Yunan basınından farklı bir basın kuruluşu ise, Türkiye'nin F-35 almasının Atina ile Tel Aviv için büyük bir tehlike oluşturacağına vurgu yaptı. Söz konusu haberde, "Eğer Türkiye, Barrack'ın da söylediği gibi F-35'lere kavuşursa bu hamlesiyle hem Yunanistan'a hem de İsrail'e büyük darbe vuracak. Ankara, büyük engellerden birini aşmış görünüyor." sözleri ifade edildi.

Yunan basının haberinin son kısmında, ülkesini eleştirerek, Atina'nın sadece Türkiye'nin hamlelerini izlemekle yetindiğini belirtti.

"TÜRKİYE, ALTIN ANLAŞMA'YA DOĞRU GİDİYOR"

ABD Başkanı Trump ile Başkan Erdoğan'ın dostluğunun çok güçlü olduğunu yazan farklı bir İsrail basını da "Türkiye, Altın Anlaşma'ya doğru gidiyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Barrack'ın iması akıllara getirildiğine de yeni bir anlaşmanın çok yakın olduğuna dikkat çekildi.

"HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ TÜRKİYE'YE GEÇECEK" İTİRAFI

Bir diğer İsrail merkezli haber sitesi de "Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını edinmesinin önü açılıyor" manşetini attı. Haberde, "Ankara, ABD ile arasındaki en büyük engeli aşmaya çok yakın. Eğer bu anlaşma onaylanırsa İsrail'in için bölgede kritik bir tehdit teşkil edecek ayrıca hava üstünlüğü de bariz bir şekilde Türkiye'de kalacak." ifadelerine yer verildi.