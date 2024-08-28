Türkiye'nin ALTAY tankı planı gündem oldu: Türk ordusu için 2025 yılını işaret ettiler

ABD merkezli The National Interest dergisi, "Türkiye'nin neden bu kadar çok tankı var?" başlıklı bir makale yayımladı. Stavros Atlamazoglou imzalı yayınlanan haberde, Türkiye'nin geniş bir tank filosu olduğuna dikkat çekildi.

TÜRKİYE'NİN ALTAY TANKI GÜNDEM OLDU



Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli jeopolitik hedeflerinin olduğu vurgulanan haberde, Türk ordusunun yaklaşık 700 modern ve 1500 adet geliştirilmiş tanktan oluşan geniş bir filoya sahip olduğu belirtildi.

Türkiye'nin ordusuna büyük yatırımlar yaptığına dikkat çekilen haberde, ambargoların Türkiye'yi ALTAY ana muharebe tankı da dahil olmak üzere kendi savunma sanayisini geliştirmeye ittiğini aktarıldı.

Ayıca dördüncü nesil ALTAY tankının Türkiye'nin birincil zırhlı aracı olmaya hazırlandığı bildirildi.

TÜRK TANK FİLOSU

Türkiye'nin neden bu kadar tank filosuna sahip olduğunu araştıran ABD basını The National Interest, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterinde yaklaşık 700 modern tankın yanı sıra, bir dizi iyileştirmeden geçmiş yaklaşık 1500 tankın da bulunduğunu yazdı.

Türk ordusundaki tankların modelleri hakkında bilgi veren ABD basını, ordudaki tankların sayıları hakkında da yaklaşık tahminde bulundu. ABD basınında yer alan habere göre, Türk ordusunda yaklaşık 330 Leopard 2, 350 Leopard 1, 160 M60 Sabra, 650 M60 Patton ve 750 M48 Patton bulunuyor. Haberde, Türk ordusunun sadece Leopard'lar ve bazı yükseltilmiş M60'lar ile modern savaş alanında rekabetçi olacağı aktarıldı.

ABD merkezli The National Interest dergisi, haberinde şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye, büyük jeopolitik hedeflerine uygun büyük bir tank filosuna sahip. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye, Balkanlar, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da daha büyük bir rol arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer Türk yetkililerin doğrudan veya dolaylı olarak ifade ettiği Türk rüyası, Osmanlı İmparatorluğu'nu anımsatan bir ülkedir. Bu yüzden Türkiye, Suriye ile Irak'ta olası gelecekteki genişlemeler için tanklar da dahil olmak üzere ordusuna yatırım yapmaya devam ediyor."

Haberinde Türkiye ile Yunanistan'ın ordusunu karşılaştıran The National Interest dergisi, Yunan Ordusu'na benzer şekilde, Türk ordusunun hem Almanya'da hem de ABD'de üretilen tankları kullandığını belirtti. Ayrıca hem Yunanistan'ın hem de Türkiye'nin NATO üyesi ve dolayısıyla aynı askeri ittifakın parçası olduğu aktırıldı.

Haberinde devamında son dönemde Türkiye ile Yunanistan'ın iyi ilişkiler yürüttüğü bildirildi.

TÜRKİYE'DEN ALTAY TANKINA DÖNÜŞ

Batı'nın Türkiye'ye savunma sanayisinde ambargo uyguladığına dikkat çeken ABD basını haberinde, "Birçok durumda Türk ordusunun Amerikan ve Avrupa savunma ürünlerine erişimi engellendi." denildi.

Türkiye'nin de buna karşın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya kabulüne onay vermeyi geciktirdiği iddia edildi.

Batı ile Türkiye arasındaki ilişkilerin son dönemlerde düzlediğini yazan ABD basını, Türkiye'nin Batı'ya güvenmeyerek kendi savunma ve havacılık endüstrilerini geliştirdiğini bildirdi.

Tank konusunda Türkiye'nin ALTAY ana muharebe tankına büyük yatırımlar yaptığına değinen ABD basını, dördüncü nesil bir tank olan ALTAY'ın önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca Türk ordusunun ana tankı olmayı hedeflediğini belirtti.

ABD basını haberinde son olarak şu ifadelere yer verdi;

"Türk ordusu, zırhlı aracı birincil muharebe tankı yapmak için program boyunca yaklaşık 1000 adet ALTAY ana muharebe tankı satın almayı planlıyor. Ancak program on yıldan fazla bir süredir aktif ve zorluklar ve gecikmelerle karşı karşıya kaldı. Türk ordusu, 2025 yılına kadar operasyonel bir kabiliyete sahip olmayı hedefliyor."