Kathimerini gazetesinin Türkiye muhabiri Manolis Kostidis, Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk üç Altay tankını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğini yazdı.

Haberde, tankların tamamen Türkiye'de geliştirildiği ve BMC tesislerinde üretilmeye başlandığı vurgulandı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada üretim hedeflerini "Aylık sekiz tank, toplamda 250 tank" olarak açıkladığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanının, dış tedarikte yaşanan zorluklara rağmen sürecin durmayacağına ilişkin sözleri Yunan basınında şu ifadeyle aktarıldı:

"Karşılaştığımız engeller bizi yavaşlatabilir ama asla hedefimizden alıkoyamaz. Bir yol bulamazsak, yeni bir yol açarız."

ANKARA'NIN SAVUNMA POLİTİKASINDA TARİHİ BİR YÖN DEĞİŞİMİ

Yunanistan merkezli bir diğer analizde, Türkiye'nin 20 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı için İngiltere ile yaptığı 9,2 milyar euroluk anlaşma "Ankara'nın savunma politikasında tarihi bir yön değişimi" olarak nitelendirildi.

Haberde, anlaşmanın Türkiye'nin 75 yıl sonra ilk kez ABD dışından büyük çaplı savaş uçağı alımı anlamına geldiği, bunun da Washington'a olan bağımlılığı azalttığı ifade edildi.

Kathimerini'de yer alan analizde şu değerlendirme öne çıktı:

"Eğer Türkiye 20 yeni nesil Eurofighter (Tranche 5) uçağını envanterine katarsa, Ege üzerindeki denge yeniden şekillenebilir."

Gazete ayrıca, anlaşmanın sadece uçakları değil, Fransız ortaklı MBDA konsorsiyumunun ürettiği Meteor ve Brimstone füzelerini de kapsadığını; bu durumun Yunan Hava Kuvvetleri'nin üstünlüğünü tehdit edebileceği yorumuna yer verdi.

"Türkiye, Altay tankları ve Eurofighter anlaşmasıyla hem kara hem hava gücünde büyük bir modernleşme sürecine girdi. Bu gelişmeler, savunma sanayisinde kendi kendine yeten bir Türkiye hedefinin hızla yaklaştığını gösteriyor."

Yunan basınında öne çıkan genel görüşe göre, Ankara'nın savunma alanındaki hamleleri yalnızca askeri değil, diplomatik dengeleri de değiştirme potansiyeline sahip.